Costa Rica nombra nueva canciller tras salida de antecesor por no avisar cita con Trump

El Gobierno de Costa Rica nombró este lunes a la diplomática de carrera Ana Elena Pinto como la nueva canciller del país, en lugar de Manuel Tovar, quien fue destituido el pasado 24 de septiembre por no avisar a la presidenta, Laura Fernández, de una reunión en la que estuvo presente el mandatario estadounidense, Donald Trump.

"La presidente de la República, Laura Fernández Delgado, designó como ministra de Relaciones Exteriores y Culto a Ana Elena Pinto Lizano, quien es diplomática de carrera con más de dos décadas de experiencia en el Servicio Exterior. Su nombramiento rige a partir del 15 de octubre", indicó un comunicado de la Casa Presidencial.

Pinto Lizano es relacionista internacional, cuenta con una maestría en Gerencia y Negociaciones Internacionales, formación diplomática del Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos (CEDS) en París.

La nueva canciller se desempeñó anteriormente como embajadora de Costa Rica ante Francia y Mónaco, delegada permanente ante la Unesco y representante ante la Organización Internacional de la Francofonía.

El pasado 24 de septiembre, la presidenta de Costa Rica destituyó a Manuel Tovar por no avisarle de una reunión de la iniciativa de seguridad Escudo de las Américas que tuvo lugar dos días antes en Estados Unidos y en la que participó Trump.

Esa reunión coincidió con la Asamblea General de las Naciones Unidas, cita a la que Fernández declinó asistir para atender asuntos internos.

La Presidencia afirmó que la reunión del Escudo de las Américas fue gestionada por Tovar "de manera inadecuada" y que "esta negligencia no le permitió a la señora mandataria participar en la sesión, lo cual causó un gran daño de carácter estratégico".

El día de la reunión, Fernández se encontraba en Barranquilla, Colombia, en un encuentro bilateral con el presidente de ese país, Abelardo de la Espriella, que tuvo como fin afianzar una alianza contra el crimen organizado y el narcotráfico.

En un acto oficial de donación de equipos antidrogas por parte de Estados Unidos el 24 de septiembre, Fernández se disculpó ante la embajadora estadounidense en San José, Melinda Hildebrand, por ausentarse de la reunión y le expresó el "compromiso firme y decidido por continuar apoyando la alianza del Escudo de las Américas".

La destitución de Tovar ocurrió mientras éste se encontraba en Estados Unidos liderando la delegación de Costa Rica en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Tovar fue titular de Comercio Exterior entre 2022 y 2026 en el Gobierno de Rodrigo Chaves, mentor de Fernández.