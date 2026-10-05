Armas por comida y medicinas en San Miguelito: fecha, horario y lugar

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) realizará una jornada de Armas por Comida y Medicina en San Miguelito, durante la cual las personas podrán entregar armas y municiones y recibir a cambio bonos para alimentación, medicamentos o electrodomésticos.

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¿Cuándo y dónde será la jornada de Armas por Comida y Medicina?

De acuerdo con la información suministrada por el Minseg, la actividad se desarrollará el jueves 15 de octubre, en La Gran Estación, San Miguelito.

La jornada se realizará en el siguiente horario:

Fecha: jueves 15 de octubre de 2026.

Lugar: La Gran Estación, San Miguelito.

Horario: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Proceso: confidencial.

En San Miguelito, la seguridad también se construye apoyando a las comunidades.



Entrega armas y municiones y recibe bonos para alimentación, medicamentos o electrodomésticos.



La Gran Estación, San Miguelito

8:00 a. m. a 3:00 p. m.#PlanFirmeza#ConPasoFirme pic.twitter.com/N1W8EpBmkx — Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (@MinSegPma) October 5, 2026

El Minseg indicó que durante la actividad se recibirán armas y municiones y se entregarán bonos que podrán destinarse a alimentación, medicamentos o electrodomésticos.

La institución presenta esta iniciativa como parte de las acciones orientadas a promover la seguridad y apoyar a las comunidades.

Para evitar riesgos, las personas interesadas deben seguir las instrucciones oficiales establecidas por el Minseg para la entrega de armas y municiones durante la jornada.