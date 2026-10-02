Bocas del Toro: Ministerio Público busca a dos hombres desaparecidos tras salir a pescar

Ministerio Público busca a dos hombres desaparecidos en Bocas del Toro.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Personería Municipal de Isla Colón, en la provincia de Bocas del Toro , mantiene una investigación por la desaparición de Caleb Noriel Wilson, de 34 años, y Antuan Bernardo Wilson, de 39 años, cuyo paradero se desconoce desde el 29 de septiembre de 2026.

De acuerdo con sus familiares, ambos salieron de sus residencias ubicadas en Isla Bastimentos con dirección a la comunidad de Dos Aguas, donde realizarían actividades de pesca.

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¿Cómo estaban vestidos y en qué embarcación viajaban?

El día de su desaparición, ambos vestían suéteres grises de manga larga y pantalonetas de surf. Caleb llevaba además una gorra y lentes.

Los hombres viajaban en una lancha color turquesa denominada “Basti Girl”, equipada con un motor de 30 HP.

El Ministerio Público solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita determinar el paradero de ambos hombres.

Quienes tengan información pueden comunicarse de manera confidencial con la Personería de Bocas del Toro, en Isla Colón, a los teléfonos 750-0460 y 750-0461, o con la Policía Nacional de Isla Colón, a los números 6955-7986, 750-0853 y 750-0854.

Según el Ministerio Público, la información suministrada será manejada de manera confidencial.