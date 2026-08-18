Sigue la búsqueda de Jafeth González, desaparecido hace siete días en Santiago.

Este martes 18 de agosto continúa la búsqueda del joven universitario Jafeth González Urriola, de 24 años, quien se encuentra desaparecido desde hace siete días en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.
Jafeth cursa el cuarto año de carrera en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y fue reportado como desaparecido por sus familiares. Se conoció que González Urriola laboraba desde hace tres semanas como conductor de plataformas digitales en Santiago.
Su automóvil fue localizado previamente en la comunidad de Los Milagros, en el distrito de La Mesa.