Listado de pago de prima de antigüedad del IFARHU: guía para retirar el dinero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que 192 excolaboradores cuya relación laboral culminó durante el año 2024 ya pueden retirar el pago correspondiente a su prima de antigüedad.

La institución exhorta a los exfuncionarios a revisar el listado oficial de cédulas publicado en su sitio web y redes sociales, a fin de verificar si se encuentran entre los beneficiarios convocados. Asimismo, precisó que en próximas fechas se anunciarán nuevas listas con el resto de los excolaboradores, conforme avance el proceso.