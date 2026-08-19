Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2026 - 11:44

Listado de pago de prima de antigüedad del IFARHU: guía para retirar el dinero

El IFARHU exhorta a los exfuncionarios a revisar el listado oficial de la prima de antigüedad para asistir a retirar su dinero.

Listado de pago de prima de antigüedad del IFARHU.

Listado de pago de prima de antigüedad del IFARHU.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que 192 excolaboradores cuya relación laboral culminó durante el año 2024 ya pueden retirar el pago correspondiente a su prima de antigüedad.

La institución exhorta a los exfuncionarios a revisar el listado oficial de cédulas publicado en su sitio web y redes sociales, a fin de verificar si se encuentran entre los beneficiarios convocados. Asimismo, precisó que en próximas fechas se anunciarán nuevas listas con el resto de los excolaboradores, conforme avance el proceso.

Para consultas adicionales, los interesados pueden comunicarse a las líneas telefónicas 502-4504, 502-4505, 502-4506 y 502-4518.

Guía paso a paso para el retiro de la prima de antigüedad:

  • Consultar el listado: Ingresar al sitio web o a los canales oficiales del IFARHU para verificar si su número de cédula aparece en la convocatoria actual.

  • Reunir la documentación: Contar con una copia de su cédula de identidad personal vigente.

  • Acudir a la sede correspondiente:

    • Panamá centro: Presentarse en las oficinas principales de la institución.

    • Provincias y comarcas: Acudir a la sede regional del IFARHU donde prestó sus servicios.

  • Completar el trámite: Presentar la documentación requerida en la ventanilla de atención para hacer efectivo el retiro del cheque o pago.

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