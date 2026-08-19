Listado de pago de prima de antigüedad del IFARHU: guía para retirar el dinero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que 192 excolaboradores cuya relación laboral culminó durante el año 2024 ya pueden retirar el pago correspondiente a su prima de antigüedad.
Para consultas adicionales, los interesados pueden comunicarse a las líneas telefónicas 502-4504, 502-4505, 502-4506 y 502-4518.
Guía paso a paso para el retiro de la prima de antigüedad:
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Consultar el listado: Ingresar al sitio web o a los canales oficiales del IFARHU para verificar si su número de cédula aparece en la convocatoria actual.
Reunir la documentación: Contar con una copia de su cédula de identidad personal vigente.
Acudir a la sede correspondiente:
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Panamá centro: Presentarse en las oficinas principales de la institución.
Provincias y comarcas: Acudir a la sede regional del IFARHU donde prestó sus servicios.
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Completar el trámite: Presentar la documentación requerida en la ventanilla de atención para hacer efectivo el retiro del cheque o pago.