Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2026 - 11:21

Lotería Fiscal Regional: ¿dónde y cómo ver EN VIVO el sorteo de este jueves?

Cada sorteo de la Lotería Fiscal Regional entregará un total de 25 premios por región, lo que suma un total de B/.110 000.00.

Lotería Fiscal Regional en Panamá.

Lotería Fiscal Regional en Panamá.

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Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves 20 de agosto se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Fiscal Regional correspondiente al mes de agosto, según informó la Dirección General de Ingresos (DGI). En esta edición se entregarán más de B/.100 000.00 en premios a los participantes.

El segundo evento se realizará en Colón 2000 y corresponderá a los concursantes de las provincias de Panamá Oeste, Darién y Colón.

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Los sorteos podrán verse en vivo a través de las siguientes plataformas de transmisión:

Fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional

Jueves 20 de agosto

  • Región: #2: Panamá Oeste, Colón y Darién

Martes 25 de agosto

  • Región #3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Jueves 27 de agosto

  • Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé

Premios de la Lotería Fiscal 2026

Cada tómbola de la Lotería Fiscal Regional entregará un total de 25 premios por región, lo que suma un total de B/.110 000.00 distribuidos de la siguiente manera:

  • 5 ganadores de B/.10 000.00

  • 10 ganadores de B/.5 000.00

  • 10 ganadores de B/.1 000.00

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