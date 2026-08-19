Incendio de camión cisterna en Santa Rita de Antón: Bomberos atienden la emergencia

Un incendio de un camión cisterna se registra este miércoles en el sector de Santa Rita de Antón, en la provincia de Coclé, informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

Unidades de los Bomberos de Coclé se mantienen en el lugar atendiendo la emergencia y realizando las labores correspondientes para controlar el incendio.

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Incendio de camión cisterna genera alerta

Bomberos de Coclé se encuentran atendiendo un incendio de un camión cisterna en Santa Rita de Antón.

Se pide a los conductores evitar el área y seguir las indicaciones de las autoridades. @BCBRP pic.twitter.com/d3EZpQ3fgl — Telemetro Reporta (@TReporta) August 19, 2026

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a los conductores evitar circular por el área y seguir las indicaciones del personal que se encuentra atendiendo el incidente.

Hasta el momento, no se han informado oficialmente detalles sobre las causas del incendio ni sobre posibles personas afectadas.

La situación se mantiene en desarrollo, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales.

¿Qué se recomienda a los conductores?