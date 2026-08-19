Incendio de camión cisterna en Santa Rita de Antón: Bomberos atienden la emergencia

Un incendio de un camión cisterna se registra este miércoles en el sector de Santa Rita de Antón, en la provincia de Coclé, informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.
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Incendio de camión cisterna genera alerta
Ante esta situación, las autoridades solicitaron a los conductores evitar circular por el área y seguir las indicaciones del personal que se encuentra atendiendo el incidente.
Hasta el momento, no se han informado oficialmente detalles sobre las causas del incendio ni sobre posibles personas afectadas.
La situación se mantiene en desarrollo, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales.
¿Qué se recomienda a los conductores?
- Evitar el área de Santa Rita de Antón mientras se atiende la emergencia.
- Seguir las instrucciones de las autoridades.
- No acercarse al lugar del incendio.
- Utilizar rutas alternas cuando sea posible.