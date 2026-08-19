¿Netflix tendrá que cobrar 7% de ITBMS en Panamá? Esto explicó el ministro Felipe Chapman

El Gobierno Nacional prevé aplicar el Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) a determinadas operaciones de la economía digital realizadas desde Panamá. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que, de aprobarse la iniciativa, plataformas digitales que ofrecen servicios en Panamá, como Netflix , deberán emitir una factura digital por las transacciones sujetas al impuesto.

Actualmente, la tasa general del ITBMS es de 7% .

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¿Cómo se cobraría el ITBMS a las plataformas digitales?

Chapman explicó que el mecanismo contempla realizar el cobro de manera digital y que ya se han mantenido conversaciones con entidades relacionadas con los medios de pago.

“Ya se ha conversado con los bancos emisores de estas tarjetas, como Visa, Mastercard, American Express”, señaló el ministro. “Ya se ha conversado con los bancos emisores de estas tarjetas, como Visa, Mastercard, American Express”, señaló el ministro.

El ministro de Economía y Finanzas, @FelipeChapman, explicó que con la aplicación del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) en transacciones digitales de compra y venta de productos o servicios que se hagan desde Panamá, plataformas con Netflix deberán… pic.twitter.com/Ilfgdk2cTR — Telemetro Reporta (@TReporta) August 19, 2026

El objetivo es establecer mecanismos que permitan hacer efectivo el pago del impuesto mediante las transacciones digitales realizadas con tarjetas.

De esta manera, las operaciones de compra de determinados productos o contratación de servicios digitales desde Panamá quedarían sujetas al ITBMS, de acuerdo con lo que establezca finalmente el proyecto de ley.

¿Cuánto podría recaudar Panamá?

De acuerdo con las estimaciones presentadas por Chapman, la aplicación del impuesto a estas operaciones digitales podría generar una recaudación superior a los $100 millones anuales.

El ministro ha explicado que la propuesta busca atender un vacío existente en la legislación, debido a que actualmente algunos contribuyentes pagan el ITBMS mientras determinadas operaciones de la economía digital no están sujetas al mismo tratamiento.

¿El impuesto ya está vigente?

No. Con la información proporcionada, se trata de una medida que el Ejecutivo prevé llevar a un proyecto de ley. Por tanto, no debe presentarse como un nuevo cobro que ya esté aplicándose a los usuarios.

El proyecto deberá seguir el proceso legislativo correspondiente antes de que puedan entrar en vigor eventuales cambios.