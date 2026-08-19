¿Nuevo impuesto? Gobierno propone aplicar ITBMS a operaciones de la economía digital

ITBMS a la economía digital: ¿qué propone el Gobierno y por qué?

El Ejecutivo presentará un proyecto de ley para aplicar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y Servicios (ITBMS) a determinadas operaciones de la economía digital, como una renta sustitutiva ante la exoneración del Impuesto de Transferencia de Bien Inmueble (ITBI).

La propuesta fue explicada por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, quien aseguró que la iniciativa no contempla la creación de un nuevo impuesto, sino que busca corregir un vacío existente en la legislación.

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“Lo que se está haciendo es que se está enmendando, atendiendo o cubriendo un vacío legal”, explicó Chapman. “Lo que se está haciendo es que se está enmendando, atendiendo o cubriendo un vacío legal”, explicó Chapman.

Gobierno propone aplicar ITBMS a economía digital: ¿Qué busca cambiar el proyecto de ley?

El Ejecutivo presentará un proyecto de ley para aplicar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y Servicios (ITBMS) a determinadas operaciones de la economía digital, como renta sustitutiva ante la exoneración del Impuesto de Transferencia de Bien Inmueble… pic.twitter.com/03CD6re4hA — Telemetro Reporta (@TReporta) August 19, 2026

De acuerdo con el ministro, actualmente existen operaciones en las que algunos contribuyentes pagan ITBMS, mientras que otros no lo hacen, situación que el Gobierno busca regular mediante la modificación propuesta.

La iniciativa estaría dirigida a determinadas operaciones vinculadas con la economía digital, aunque los detalles específicos sobre cuáles servicios u operaciones quedarían sujetos al impuesto deberán conocerse con la presentación formal del proyecto ante la Asamblea Nacional.

El Ejecutivo plantea esta medida como una renta sustitutiva, en el contexto de la exoneración del Impuesto de Transferencia de Bien Inmueble (ITBI).

Chapman: “No se trata de un nuevo impuesto”

El titular del MEF insistió en que la propuesta no debe interpretarse como la creación de un nuevo tributo.

Según Chapman, el objetivo es establecer un tratamiento tributario uniforme para operaciones en las que actualmente existe una diferencia entre contribuyentes que sí pagan ITBMS y aquellos que no lo hacen.

La propuesta deberá ser presentada ante la Asamblea Nacional, donde tendrá que cumplir con el proceso correspondiente de discusión y aprobación antes de convertirse en ley.