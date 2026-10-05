Nueva entrega del CEPANIM se prepara para finales de octubre: ¿Quiénes están incluidos?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la entrega del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPANIM) a cónyuges de beneficiarios fallecidos está prevista para finales de octubre de 2026. Sin embargo, todavía no se ha establecido públicamente una fecha específica para iniciar el proceso.

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¿Cuándo entregarán el CEPANIM a cónyuges de beneficiarios fallecidos?

La información fue proporcionada por el MEF en respuesta a la consulta de un cónyuge de un beneficiario fallecido que se encuentra a la espera de recibir el CEPANIM correspondiente.

De acuerdo con la respuesta de la institución, la entrega de los certificados para estos casos comenzará a finales de octubre de 2026.

Si eres cónyuge de un beneficiario fallecido, esta información es para ti.



La entrega de tu Cepanim iniciará a finales de octubre



Te invitamos a estar pendiente de las redes sociales y medios oficiales del MEF, donde estaremos informando oportunamente sobre las fechas y… pic.twitter.com/JsXQqW2d6J — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) September 25, 2026

Por el momento, el MEF no ha informado:

El día exacto en que comenzará la entrega.

Los lugares habilitados para retirar los certificados.

El calendario de atención.

Otros detalles relacionados con la convocatoria.

La institución adelantó que la información correspondiente al proceso será publicada próximamente a través de sus canales oficiales.

¿Qué deben hacer los cónyuges que esperan el CEPANIM?

Los cónyuges de beneficiarios fallecidos que estén pendientes de recibir el CEPANIM deberán esperar el próximo anuncio del MEF para conocer la fecha y demás detalles de la entrega.

Hasta que se publique esa información, es recomendable consultar únicamente los canales oficiales de la institución y evitar acudir a puntos de entrega correspondientes a otras convocatorias sin haber sido incluidos en ellas.