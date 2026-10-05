Panamá Norte Nacionales -  5 de octubre de 2026 - 14:15

Tatuajes de un tigre y la frase "DIOS ES FIEL": PGN busca a joven de 19 años desaparecido en Chilibre

La PGN solicita apoyo para ubicar a Luis Abdiel Lay Vernaza, de 19 años. El joven tiene barba, bigote y varios tatuajes como señas particulares.

PGN busca a joven de 19 años desaparecido en Chilibre

PGN busca a joven de 19 años desaparecido en Chilibre

@PGN

PGN describe: ¿Cuáles son las señas particulares de Luis Abdiel Lay Vernaza?

De acuerdo con la información suministrada, el joven mantiene barba y bigote completos. Además, presenta varios tatuajes que pueden ayudar a identificarlo. En el brazo izquierdo tiene una manga que incluye:

  • Un tigre.

  • Una pirámide.

  • Ojos.

También tiene tatuada la frase “DIOS ES FIEL”.

Las autoridades solicitan la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información que contribuya a ubicar a Luis Abdiel Lay Vernaza.

La ciudadanía debe proporcionar cualquier dato relacionado con su posible ubicación únicamente a través de los canales oficiales habilitados por las autoridades.

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