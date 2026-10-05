Tatuajes de un tigre y la frase "DIOS ES FIEL": PGN busca a joven de 19 años desaparecido en Chilibre

La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicita el apoyo de la ciudadanía para ubicar a Luis Abdiel Lay Vernaza, de 19 años, y divulgó una serie de señas particulares que podrían facilitar su identificación.
PGN describe: ¿Cuáles son las señas particulares de Luis Abdiel Lay Vernaza?
De acuerdo con la información suministrada, el joven mantiene barba y bigote completos. Además, presenta varios tatuajes que pueden ayudar a identificarlo. En el brazo izquierdo tiene una manga que incluye:
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Un tigre.
Una pirámide.
Ojos.
También tiene tatuada la frase “DIOS ES FIEL”.
Las autoridades solicitan la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información que contribuya a ubicar a Luis Abdiel Lay Vernaza.
La ciudadanía debe proporcionar cualquier dato relacionado con su posible ubicación únicamente a través de los canales oficiales habilitados por las autoridades.