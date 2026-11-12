Tráfico ilícito de migrantes: aprehenden a una persona que presuntamente cobraba más de B/.1,000

La Procuraduría General de la Nación (PGN), juntamente con unidades de la Policía Nacional, aprehendió a una persona fue aprehendida por su presunta vinculación con el tráfico ilícito de migrantes , luego de que las autoridades identificaran un supuesto esquema de cobros de más de B/.1,500 para trasladar a personas migrantes desde Darién hasta la zona fronteriza de la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con la información preliminar, la persona aprehendida presuntamente recibía dinero a cambio de facilitar el traslado de migrantes hacia la frontera.

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¿Cuánto cobraba por trasladar migrantes hasta Chiriquí?

Un hombre presuntamente vinculado con el delito de tráfico ilícito de migrantes de nacionalidades ecuatoriana y cubana desde Darién hacia la ciudad de Panamá, fue aprehendido por las autoridades.



De acuerdo con la investigación se estaba cobrando 1,500 dólares por persona. pic.twitter.com/VK4etUMZe3 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 12, 2026

Según los datos proporcionados, el monto exigido por los traslados superaba los B/.1,500.

Por el momento, no se ha precisado cuántas personas migrantes habrían sido trasladadas, la nacionalidad de los involucrados ni el lugar donde se produjo la aprehensión.

Tampoco se ha informado sobre las medidas judiciales que podrían aplicarse a la persona investigada por este caso de presunto tráfico ilícito de migrantes.