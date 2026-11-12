Darién Nacionales -  12 de noviembre de 2026 - 09:02

Tráfico ilícito de migrantes: aprehenden a una persona que presuntamente cobraba más de B/.1,000

Una persona fue aprehendida por presunto tráfico ilícito de migrantes. Según la información preliminar, cobraba más de B/.1,000 por trasladarlos hasta Chiriquí.

Aprehenión por Tráfico ilícito de migrantes

Aprehenión por Tráfico ilícito de migrantes

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN), juntamente con unidades de la Policía Nacional, aprehendió a una persona fue aprehendida por su presunta vinculación con el tráfico ilícito de migrantes, luego de que las autoridades identificaran un supuesto esquema de cobros de más de B/.1,500 para trasladar a personas migrantes desde Darién hasta la zona fronteriza de la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con la información preliminar, la persona aprehendida presuntamente recibía dinero a cambio de facilitar el traslado de migrantes hacia la frontera.

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¿Cuánto cobraba por trasladar migrantes hasta Chiriquí?

Según los datos proporcionados, el monto exigido por los traslados superaba los B/.1,500.

Por el momento, no se ha precisado cuántas personas migrantes habrían sido trasladadas, la nacionalidad de los involucrados ni el lugar donde se produjo la aprehensión.

Tampoco se ha informado sobre las medidas judiciales que podrían aplicarse a la persona investigada por este caso de presunto tráfico ilícito de migrantes.

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