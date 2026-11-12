Centro Universitario de Colón lleva años inconcluso: Gobierno busca reactivar las obras tras auditoría

El Gobierno Nacional y la Universidad de Panamá (UP) evalúan los mecanismos para retomar la construcción del Centro Regional Universitario de Colón (CRU-Colón) , cuyas instalaciones debieron entregarse en julio de 2019. El proyecto permanece inconcluso y presenta un considerable deterioro, situación que afecta a más de 8,000 estudiantes.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, sostuvo una reunión con una delegación universitaria encabezada por el rector José Emilio Moreno Ramos, para analizar las condiciones de la infraestructura y las alternativas que permitan reactivar los trabajos.

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Gobierno espera auditoría de la Contraloría para retomar obras del CRU de Colón

Durante el encuentro, Orillac explicó que coordinará con el contralor general de la República, Anel Flores, los pasos necesarios para avanzar con el proyecto, tomando como referencia los resultados de una auditoría que actualmente realiza la Contraloría.

"Esta sería una obra más que nos tocaría rescatar durante este gobierno, como ya hemos hecho con muchas otras en todo el país heredadas de administraciones pasadas. Vamos a esperar los resultados de la Contraloría para tomar una decisión que nos permita retomar esta obra lo antes posible en beneficio de la provincia", sostuvo el ministro.

Por su parte, Moreno Ramos agradeció la disposición del Gobierno para atender la situación y destacó la importancia de agilizar la auditoría.

"Fue una reunión muy positiva. Al igual que nosotros, el ministro está muy interesado en que ese tema sea resuelto lo más pronto posible; por eso, intervendrá para agilizar la auditoría de la Contraloría, que es lo que buscamos", señaló el rector.

Más de 8,000 estudiantes afectados por las condiciones del centro universitario

Las autoridades universitarias explicaron que el deterioro de las instalaciones ha generado dificultades para el desarrollo de las actividades académicas, especialmente en carreras que requieren clases presenciales.

Ante esta situación, parte de la comunidad estudiantil ha tenido que recurrir a la modalidad virtual, pese a las necesidades prácticas de determinadas carreras.

El CRU de Colón atiende a más de 8,000 estudiantes y ofrece distintas opciones de formación superior en la provincia.

Aunque las autoridades manifestaron su interés en reactivar el proyecto, todavía no se ha anunciado una fecha para reiniciar la construcción, debido a que la decisión dependerá de los resultados de la auditoría y de los procedimientos administrativos correspondientes.