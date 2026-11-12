Gordito del Zodiaco: ¿Cuánto puedes ganar en el sorteo de este viernes 13 de noviembre?

La Lotería Nacional realizará el sorteo del Gordito del Zodiaco.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizará este viernes 13 de noviembre de 2026 el sorteo del Gordito del Zodiaco, una de las oportunidades para que los compradores de billetes puedan llevarse importantes premios.

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El sorteo podrá seguirse a través de Telemetro y sus plataformas digitales, para que los participantes conozcan los resultados y verifiquen si sus números resultaron favorecidos.

¿Cuánto puedes ganar en el Gordito del Zodiaco?

El premio dependerá de las cifras que coincidan con el billete y de si el comprador cuenta con la serie y el folio correspondientes.

Primer premio: B/.1,004,000 si coinciden los cuatro números, la serie y el folio.

Cuatro cifras del primer premio: B/.4,000, si coinciden únicamente los cuatro dígitos.

¿Qué ganas si coinciden las tres o dos primeras y últimas cifras?

Los premios por aproximaciones de cifras son los siguientes:

Tres primeras o últimas cifras: B/.60.00.

Dos primeras o últimas cifras: B/.4.00.

Última cifra: B/.1.00.

¿Dónde ver el sorteo del Gordito del Zodiaco?

Los interesados podrán seguir la transmisión del sorteo a través de Telemetro y sus plataformas digitales, donde también podrán mantenerse informados sobre los resultados.

¿Cómo reclamar el premio de la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional recomienda conservar el billete en buen estado, ya que será necesario presentarlo para realizar el cobro del premio.

Los ganadores deberán acudir a las oficinas de la institución con el billete correspondiente para efectuar el trámite de reclamación.

Los compradores podrán verificar sus números una vez se conozcan los resultados del sorteo de este viernes. Recuerda conservar tu billete y comprobar las cifras, la serie y el folio antes de realizar cualquier reclamación.