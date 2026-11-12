Gasolina y diésel bajarán de precio en Panamá: conoce cuánto costarán desde este viernes

Los precios de los combustibles en Panamá registrarán una disminución a partir de este viernes 13 de noviembre de 2026, según la nueva tabla de precios máximos de venta al público establecida por la Secretaría Nacional de Energía. La reducción aplicará para la gasolina de 95 octanos, la gasolina de 91 octanos y el diésel bajo en azufre.

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¿Cuánto bajarán los precios del combustible en Panamá?

De acuerdo con la nueva disposición, las reducciones por litro serán las siguientes:

Gasolina de 95 octanos: B/.0.093 por litro.

Gasolina de 91 octanos: B/.0.087 por litro.

Diésel bajo en azufre: B/.0.103 por litro.

Los precios máximos de venta de los combustibles líquidos en Panamá bajarán desde este viernes 13 de noviembre de 2026.



El litro de gasolina de 95 octanos bajará B/.0.093 y el de 91 octanos B/.0.087, mientras que el litro de diésel tendrá una reducción de B/.0.103. pic.twitter.com/GOZhYnFynF — Telemetro Reporta (@TReporta) November 11, 2026

¿Cuánto costará la gasolina en Panamá?

En las estaciones de servicio de las provincias de Panamá y Colón, los nuevos precios máximos de venta al público por litro serán:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.231

Gasolina de 91 octanos: B/.1.102

Diésel bajo en azufre: B/.1.434

¿Cada cuánto cambian los precios del combustible?

La Secretaría Nacional de Energía recuerda que los precios máximos de venta al público de los combustibles se ajustan cada 14 días, de acuerdo con las variaciones del mercado internacional.

Con esta nueva reducción, los conductores tendrán un alivio en el costo de los combustibles al momento de abastecer sus vehículos.