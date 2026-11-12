Panamá Nacionales -  12 de noviembre de 2026 - 08:20

Drogas ocultas en dulces: Operación Escudo deja al menos 20 aprehendidos en San Miguelito

La Operación Escudo dejó al menos 20 aprehendidos en San Miguelito por presunta venta de drogas. Las autoridades encontraron sustancias ocultas en dulces.

Drogas ocultas en dulces

Drogas ocultas en dulces

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Al menos 20 personas fueron aprehendidas en el distrito de San Miguelito por su presunta vinculación con la venta de drogas en establecimientos comerciales y centros escolares, durante diligencias desarrolladas como parte de la Operación Escudo.

Durante los operativos, las autoridades ubicaron presuntas sustancias ilícitas ocultas en dulces, además de drogas sintéticas, cocaína y marihuana.

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¿Qué encontraron durante la Operación Escudo en San Miguelito?

Entre los indicios ubicados durante las diligencias se encuentran:

  • Presuntas sustancias ilícitas ocultas en dulces.

  • Drogas sintéticas.

  • Cocaína.

  • Marihuana.

  • Dinero en efectivo.

  • Teléfonos celulares.

Las aprehensiones se realizaron como parte de las investigaciones relacionadas con la presunta comercialización de sustancias ilícitas en establecimientos comerciales y entornos escolares del distrito.

Por el momento, no se ha precisado la cantidad de droga incautada ni la identidad de las personas aprehendidas.

Las autoridades deberán continuar con las investigaciones correspondientes para determinar la posible participación de los involucrados en los hechos investigados.

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