Drogas ocultas en dulces: Operación Escudo deja al menos 20 aprehendidos en San Miguelito

Al menos 20 personas fueron aprehendidas en el distrito de San Miguelito por su presunta vinculación con la venta de drogas en establecimientos comerciales y centros escolares, durante diligencias desarrolladas como parte de la Operación Escudo.
Contenido de interés: Tráfico ilícito de migrantes: aprehenden a una persona que presuntamente cobraba más de B/.1,000
¿Qué encontraron durante la Operación Escudo en San Miguelito?
Entre los indicios ubicados durante las diligencias se encuentran:
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Presuntas sustancias ilícitas ocultas en dulces.
Drogas sintéticas.
Cocaína.
Marihuana.
Dinero en efectivo.
Teléfonos celulares.
Las aprehensiones se realizaron como parte de las investigaciones relacionadas con la presunta comercialización de sustancias ilícitas en establecimientos comerciales y entornos escolares del distrito.
Por el momento, no se ha precisado la cantidad de droga incautada ni la identidad de las personas aprehendidas.
Las autoridades deberán continuar con las investigaciones correspondientes para determinar la posible participación de los involucrados en los hechos investigados.