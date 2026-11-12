Estados Unidos Entretenimiento -  12 de noviembre de 2026 - 08:01

Así se vivió el concierto de Rocky en Nueva York con la presencia de Sylvester Stallone

Sylvester Stallone asistió a Rocky in Concert en Nueva York, una celebración por los 50 años de la película con música sinfónica en vivo y figuras del cine.

Concierto de Rocky en Nueva York con la presencia de Sylvester Stallone

Concierto de Rocky en Nueva York con la presencia de Sylvester Stallone

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Sylvester Stallone fue uno de los protagonistas de una noche especial en Nueva York, donde se celebraron los 50 años de Rocky con un concierto que combinó cine y música sinfónica en vivo. El evento se realizó el 5 de noviembre de 2026 en el Kings Theatre de Brooklyn.

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