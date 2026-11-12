Sylvester Stallone fue uno de los protagonistas de una noche especial en Nueva York, donde se celebraron los 50 años de Rocky con un concierto que combinó cine y música sinfónica en vivo. El evento se realizó el 5 de noviembre de 2026 en el Kings Theatre de Brooklyn.
Estados Unidos Entretenimiento - 12 de noviembre de 2026 - 08:01
Así se vivió el concierto de Rocky en Nueva York con la presencia de Sylvester Stallone
Sylvester Stallone asistió a Rocky in Concert en Nueva York, una celebración por los 50 años de la película con música sinfónica en vivo y figuras del cine.
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