La Oreja de Van Gogh regresa a Panamá en 2027: conoce los precios de las entradas

La Oreja de Van Gogh regresa a Panamá en 2027.

La banda española La Oreja de Van Gogh anunció un concierto en Panamá para el próximo 24 de junio de 2027, como parte de su gira ''Tantas cosas que contar Tour 2027''.

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La presentación se realizará en la Arena Roberto Durán, en la ciudad de Panamá, donde sus seguidores podrán disfrutar de sus éxitos musicales, entre ellos ''La Playa'' y ''Rosas''.

¿Cuánto cuestan las entradas para La Oreja de Van Gogh en Panamá?

Los boletos tendrán los siguientes precios:

Terreno: B/.150.00 (puestos numerados)

Anillo 1: B/.155.00 (puestos numerados)

Anillo 2: B/.90.00

Anillo 3: B/.37.00

Es importante tener en cuenta que los anillos 2 y 3 estarán divididos en bloques y los espacios se ocuparán por orden de llegada.

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¿Cuándo inicia la venta de boletos?

Los seguidores de la agrupación podrán adquirir sus entradas en las siguientes fechas:

Preventa American Express: 16 de noviembre de 2026, a las 10:00 a.m.

Venta general: 19 de noviembre de 2026, a las 10:00 a.m.

Los boletos estarán disponibles a través de Panatickets y el sitio web oficial de LaOrejadeVanGogh.