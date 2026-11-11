Don Omar suspende tres conciertos tras sufrir recaída de una fuerte infección respiratoria

El cantante puertorriqueño Don Omar anunció que no podrá realizar los tres conciertos pendientes de la primera etapa de su gira, luego de sufrir una recaída de una fuerte infección respiratoria que lo ha afectado durante los últimos días.

El artista explicó que, por instrucciones médicas, deberá detener nuevamente sus presentaciones y guardar reposo hasta recuperarse completamente.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el intérprete de música urbana expresó su tristeza por tener que comunicar nuevamente cambios en sus compromisos, especialmente después de haber regresado a los escenarios durante el pasado fin de semana.

¿Qué le pasó a Don Omar y por qué suspende sus conciertos?

Don Omar explicó que había retomado sus presentaciones en California y Arizona con la esperanza de completar la primera etapa de su gira. Sin embargo, su estado de salud volvió a complicarse.

“Después de regresar a los escenarios este pasado fin de semana en California y Arizona, confiaba en que mi recuperación iba por buen camino. Lamentablemente, he sufrido una recaída de la fuerte infección respiratoria que me ha afectado durante estos días y, por instrucciones de mi médico, debo detenerme nuevamente y guardar reposo”, expresó Don Omar.

El cantante también reconoció que continuar con sus presentaciones en estas condiciones podría representar un riesgo para su recuperación.

“Seguir exponiendo mi salud en estas condiciones no sería responsable”, añadió.

¿Cuáles son los conciertos afectados de Don Omar?

En su comunicado, el intérprete confirmó que tenía previsto cerrar la primera etapa de su gira con tres presentaciones en Estados Unidos:

Ontario, California

Las Vegas, Nevada

Salt Lake City, Utah

Don Omar pide disculpas a sus seguidores y espera reprogramar los conciertos

El cantante lamentó los inconvenientes ocasionados a sus fanáticos, especialmente a quienes ya habían organizado viajes y otros compromisos para asistir a las presentaciones.

“Lo que más me duele es saber que muchos de ustedes ya habían reorganizado sus planes, sus viajes y sus compromisos para acompañarme en estas nuevas fechas. Sé lo que significa pedirles comprensión por segunda vez y créanme que no es algo que tomo a la ligera”, manifestó.

Don Omar aseguró que su intención es regresar a los escenarios cuando se encuentre en condiciones de hacerlo.