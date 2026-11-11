Día del Periodista en Panamá: ¿Por qué se conmemora cada 13 de noviembre?

Cada 13 de noviembre se celebra en Panamá el Día del Periodista, una fecha dedicada a reconocer la labor de los profesionales de la comunicación y recordar el legado de Gaspar Octavio Hernández, considerado una de las figuras históricas del periodismo panameño.
¿Por qué se celebra el Día del Periodista en Panamá?
La fecha fue establecida en memoria de Gaspar Octavio Hernández, destacado poeta y periodista panameño, quien falleció el 13 de noviembre de 1918 a causa de tuberculosis.
Su muerte ocurrió mientras redactaba un editorial en la redacción del diario La Estrella de Panamá, en el que defendía los símbolos patrios y el idioma de la joven República.
Por su trayectoria y aporte a las letras y al periodismo nacional, Hernández es recordado como el padre del periodismo panameño.
La evolución del periodismo
Desde la prensa escrita hasta las plataformas digitales y las redes sociales, el ejercicio del periodismo ha experimentado importantes transformaciones.
En la actualidad, los periodistas no solo redactan noticias, también realizan fotografías, graban y editan videos, verifican información y comunican a través de múltiples formatos y plataformas.
Cada 13 de noviembre, la fecha también invita a reconocer la responsabilidad social de quienes informan, investigan y contribuyen a mantener a la ciudadanía informada.