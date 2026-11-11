Día del Periodista en Panamá: ¿Por qué se conmemora cada 13 de noviembre?

Cada 13 de noviembre se celebra en Panamá el Día del Periodista , una fecha dedicada a reconocer la labor de los profesionales de la comunicación y recordar el legado de Gaspar Octavio Hernández, considerado una de las figuras históricas del periodismo panameño.

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¿Por qué se celebra el Día del Periodista en Panamá?

La fecha fue establecida en memoria de Gaspar Octavio Hernández, destacado poeta y periodista panameño, quien falleció el 13 de noviembre de 1918 a causa de tuberculosis.

Su muerte ocurrió mientras redactaba un editorial en la redacción del diario La Estrella de Panamá, en el que defendía los símbolos patrios y el idioma de la joven República.

Por su trayectoria y aporte a las letras y al periodismo nacional, Hernández es recordado como el padre del periodismo panameño.

Cada 13 de noviembre se celebra el día del periodista en Panamá. Imagen creada con IA/Telemetro

La evolución del periodismo

Desde la prensa escrita hasta las plataformas digitales y las redes sociales, el ejercicio del periodismo ha experimentado importantes transformaciones.

En la actualidad, los periodistas no solo redactan noticias, también realizan fotografías, graban y editan videos, verifican información y comunican a través de múltiples formatos y plataformas.

Cada 13 de noviembre, la fecha también invita a reconocer la responsabilidad social de quienes informan, investigan y contribuyen a mantener a la ciudadanía informada.