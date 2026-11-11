La Selección de Panamá juega este jueves ante Curazao: ¿A qué horas será el partido?

Selección de Panamá se mide ante Curazao en los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf.

La Selección de Panamá se enfrentará a Curazao en los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027, en una serie de dos partidos que definirá su camino hacia la siguiente fase del torneo.

El primer encuentro se disputará este jueves 12 de noviembre, a las 7:00 p.m., en el estadio Ergilio Hato, ubicado en Willemstad, Curazao.

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¿Cuándo será el partido de vuelta entre Panamá y Curazao?

El segundo compromiso se jugará el domingo 15 de noviembre, a las 6:00 p.m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la ciudad de Panamá, donde la selección panameña buscará cerrar la serie ante su afición.

¡Día 3!



La selección #PanamáMayor ya tiene el grupo completo para su serie Curazao por el boleto a la @GoldCup y al Final Four de la @CNationsLeague .



Los detalles https://t.co/kMAjfroR7o#MareaQueLate pic.twitter.com/U8hkMit1ta — FEPAFUT (@fepafut) November 11, 2026

¿Qué se juega Panamá ante Curazao?

Esta serie representa una oportunidad importante para la Selección de Panamá, ya que el ganador avanzará al Final Four de la Liga de Naciones Concacaf 2027 y obtendrá la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

En caso de empate en el marcador global después de los dos encuentros, se aplicará la regla del gol de visitante. Si persiste la igualdad, se disputarán tiempos extras y, de ser necesario, una tanda de penales.