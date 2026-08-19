Panamá envía 18 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia: así se logró el aporte

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, informó que Panamá logró enviar 18 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia, como parte de una iniciativa que contó con el aporte de ciudadanos y el apoyo de la empresa privada.

Mizrachi dio a conocer la información a través de su cuenta en X, donde destacó la solidaridad de quienes contribuyeron con esta ayuda destinada a apoyar a las personas afectadas por la emergencia que atraviesa el país vecino.

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El alcalde agradeció a los ciudadanos y a las empresas que hicieron posible la recolección y el envío de los insumos.

“Dios bendiga a todo Colombia en su lucha y esfuerzo”, expresó Mizrachi en su publicación. La ayuda representa un gesto de solidaridad entre ambos países en medio de la situación de emergencia que enfrenta Colombia.

De Panama pa Colombia con amor



18 toneladas de ayuda humanitaria proporcionada por ciudadanos y enviados con la empresa privada. Dios bendiga a todo Colombia en su lucha y esfuerzo. pic.twitter.com/OmqdhxzGex — Mayer Mizrachi (@Mayer) August 19, 2026

Panamá se solidariza con Colombia

El envío de las 18 toneladas de ayuda humanitaria fue posible gracias a la participación de ciudadanos y del sector privado, que se sumaron a la iniciativa para contribuir con las comunidades afectadas.

La información divulgada por el alcalde no detalla, por el momento, el tipo de productos incluidos en el cargamento ni las comunidades específicas que recibirán la ayuda.