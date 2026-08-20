Veraguas Nacionales -  20 de agosto de 2026 - 10:28

Cuatro personas son aprehendidas por presunto robo y privación de libertad de un conductor

Cuatro personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con robo agravado y privación de libertad de un conductor de plataforma digital en Veraguas.

Cuatro personas son aprehendidas por presunto robo

Cuatro personas son aprehendidas por presunto robo

Ministerio Público
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de cuatro personas presuntamente vinculadas a los delitos de robo agravado y privación de libertad, en perjuicio de un conductor de una plataforma digital en la provincia de Veraguas.

De acuerdo con la información suministrada por la institución, las personas aprehendidas estarían relacionadas con el hecho investigado, que tuvo como víctima a un conductor que prestaba servicios mediante una plataforma digital.

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Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades que correspondan.

Las personas aprehendidas quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán continuar con el proceso establecido por la legislación panameña.

Policía mantiene investigaciones por el caso

La Policía Nacional desarrolla las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la posible participación de cada una de las personas aprehendidas.

El caso será puesto en conocimiento de las autoridades judiciales correspondientes para las actuaciones que establece el proceso.

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