Cuatro personas son aprehendidas por presunto robo y privación de libertad de un conductor

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de cuatro personas presuntamente vinculadas a los delitos de robo agravado y privación de libertad, en perjuicio de un conductor de una plataforma digital en la provincia de Veraguas.
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Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades que correspondan.
Las personas aprehendidas quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán continuar con el proceso establecido por la legislación panameña.
Policía mantiene investigaciones por el caso
La Policía Nacional desarrolla las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la posible participación de cada una de las personas aprehendidas.
El caso será puesto en conocimiento de las autoridades judiciales correspondientes para las actuaciones que establece el proceso.