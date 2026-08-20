Fuerte sismo de 7.1 sacude Perú: Primeros reportes informan de deslizamientos de tierra

Un fuerte sismo de magnitud 7.2 sacudió este jueves 20 de agosto la región de Ayacucho, en el sur de Perú, generando alarma en varias zonas del país.

El movimiento telúrico se registró a las 1:00 p. m., con epicentro ubicado a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El organismo indicó que el sismo tuvo una profundidad de 108 kilómetros y alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora.

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¿Dónde se sintió el sismo de 7.2 en Perú?

El movimiento fue percibido entre moderado y fuerte en diferentes zonas del país. Reportes indican que se sintió en Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancavelica e Ica, mientras que en Lima fue percibido de manera leve.

El alcalde de Coracora, Yony Odon Reyes, informó que equipos de evaluación se desplazarían hacia las zonas ubicadas al norte de la localidad para verificar posibles afectaciones.

#LoÚltimo | Un sismo de magnitud 7.2 sacudió este jueves la región andina de Ayacucho, en el sur peruano informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP) al detallar que el epicentro se ubicó a 35 kilómetros de la localidad de Cora Cora, sin que hasta el momento se informe si causó… pic.twitter.com/DKOP81tDIV — Telemetro Reporta (@TReporta) August 20, 2026

Reportan desprendimientos y movimientos de tierra

Tras el movimiento telúrico comenzaron a difundirse imágenes y reportes sobre desprendimientos de rocas y movimientos de tierra en zonas montañosas cercanas al área del epicentro.

Sin embargo, las autoridades mantienen las evaluaciones en curso para determinar si estos eventos provocaron daños en viviendas, carreteras u otras infraestructuras.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, señaló que hasta el momento no se había registrado una situación crítica, aunque el monitoreo continúa. Por ahora, los reportes disponibles no indican víctimas ni daños materiales de gran magnitud confirmados.

¿Hubo alerta de tsunami?

Las autoridades peruanas descartaron la posibilidad de un tsunami asociado a este movimiento telúrico. La profundidad del sismo, de 108 kilómetros, y su ubicación continental son elementos relevantes dentro de la evaluación del evento.

Perú permanece bajo monitoreo

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica en la que se concentra una parte importante de los terremotos y actividad volcánica del planeta.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas consideradas vulnerables mientras continúan las evaluaciones para establecer si el sismo produjo daños adicionales. El IGP mantiene actualizado el reporte sísmico correspondiente al evento registrado este jueves.

FUENTE: EFE