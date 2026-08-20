Hospital Anita Moreno estrena resonancia magnética con inversión de $4 millones

Un moderno equipo de resonancia magnética fue puesto en funcionamiento en el Hospital Regional Anita Moreno , en la región de Azuero, lo que representa un avance en la capacidad diagnóstica de la zona, destacó el Ministerio de Salud (MINSA).

El equipo requirió una inversión aproximada de 4 millones de dólares, la cual incluye la infraestructura especializada. Cuenta con tecnología de alta gama y un software especializado de muy alto nivel diagnóstico que permite obtener imágenes de elevada calidad y precisión para apoyar la labor médica.

Se trata del primer resonador magnético del MINSA en la provincia de Los Santos y el segundo disponible en las instalaciones de la institución dentro de las provincias centrales, con lo que se amplía la capacidad de atención especializada en la red pública de salud.

La entidad explicó que la incorporación de esta tecnología constituye un paso significativo en la modernización de los servicios públicos de salud y fortalece la capacidad resolutiva de la institución en la provincia.