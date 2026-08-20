ITBMS a Amazon, Temu y Netflix: Betserai cuestiona al MEF y pide combatir la evasión fiscal en Panamá

El proyecto de ley que busca actualizar el cobro del 7% de ITBMS a determinadas operaciones de la economía digital generó cuestionamientos en la Asamblea Nacional. El diputado Betserai Richard hizo un llamado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que reconsidere la iniciativa y centre sus esfuerzos en combatir la evasión fiscal que, según señaló, representa miles de millones de dólares.

“El llamado que le hacemos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es que cobre los $8,700 millones que hoy hay en evasión”, expresó el diputado. “El llamado que le hacemos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es que cobre los $8,700 millones que hoy hay en evasión”, expresó el diputado.

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La propuesta legislativa plantea modificar y adicionar disposiciones del Código Fiscal relacionadas con la tributación de determinadas operaciones realizadas mediante plataformas, aplicaciones y otros medios digitales.

¿Qué busca cobrar el proyecto de ley?

La iniciativa pretende actualizar las reglas del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y Servicios (ITBMS) frente al crecimiento de la economía digital.

Diputados hacen un llamado al Gobierno Nacional a reconsiderar la presentación del proyecto de Ley que busca modificar el Código Fiscal para cobrar el 7% del Itbms en las compras por internet y servicios que ofrecen las plataformas digitales.

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Entre las operaciones que podrían quedar alcanzadas por las nuevas disposiciones se encuentran determinados bienes y servicios digitales utilizados, consumidos o aprovechados en Panamá.

Esto podría involucrar servicios y plataformas digitales utilizadas por consumidores panameños, entre ellas Amazon, Temu y Netflix, dependiendo de la naturaleza de cada operación y de las reglas que finalmente sean aprobadas por la Asamblea Nacional.

El proyecto contempla criterios para determinar cuándo un bien o servicio digital es utilizado o aprovechado en territorio panameño. Entre estos elementos se consideran la ubicación de la cuenta bancaria o medio de pago, dirección de facturación, dirección IP y código de país de la tarjeta SIM, entre otros indicadores.

Betserai cuestiona al MEF por la evasión fiscal

Durante la discusión del proyecto, el diputado Betserai Richard pidió al Gobierno Nacional reconsiderar la propuesta y señaló que existe una evasión fiscal que debe ser atendida.

Su cuestionamiento se centra en que, antes de ampliar el alcance del ITBMS a determinadas operaciones digitales, el Estado debería fortalecer los mecanismos para recuperar los ingresos que actualmente no se estarían recaudando.

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El diputado cifró la evasión en $8,700 millones, aunque esta cifra corresponde a la estimación mencionada por Richard y debe atribuirse a su declaración.

¿El proyecto crea un nuevo impuesto?

Uno de los puntos que establece la propuesta es que no se estaría creando una nueva categoría tributaria, sino actualizando el ámbito de aplicación del ITBMS frente a las nuevas modalidades de la economía digital.

El objetivo planteado por el Gobierno es adaptar las reglas tributarias a las operaciones que se realizan mediante plataformas digitales y evitar diferencias entre los participantes tradicionales y digitales del mercado.

El proyecto deberá continuar su trámite legislativo en la Asamblea Nacional, donde los diputados podrán analizar, modificar o rechazar la propuesta.