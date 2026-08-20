IDAAN realizará operación "Panamá Sin Fugas" en siete corregimientos este fin de semana

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ejecutará la operación “Panamá Sin Fugas” del viernes 21 al domingo 23 de agosto en Panamá Centro. La jornada contará con un despliegue de 17 cuadrillas, 6 retroexcavadoras, 3 retromartillos, 2 camiones tipo cajeta, un camión hidroneumático y 20 vehículos tipo pick-up, con el objetivo de reparar tuberías rotas.