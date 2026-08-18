IDAAN reporta interrupción de agua potable en sectores de Panamá Norte por avería

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó sobre una interrupción del servicio de agua potable en varios sectores de Panamá Norte, debido a una avería mecánica registrada en la estación de bombeo de Lucha Franco, ubicada en el corregimiento de Las Cumbres.

De acuerdo con la entidad, la estación se encuentra fuera de servicio debido a un daño en un motor de 25 HP, situación que afecta el suministro de agua en varias comunidades del área.

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IDAAN: ¿Qué sectores están afectados?

Los sectores afectados por la interrupción del servicio son:

Lucha Franco (centro)

Unión Veragüense

Las Glorietas

PH Summer Village

Áreas aledañas

¡Estamos trabajando en Panamá Norte!



La estación de bombeo de Lucha Franco ubicada en el corregimiento de Las Cumbres, se encuentra fuera de servicio debido a una avería mecánica en un motor de 25 HP.



En horas de la tarde de ayer la estación se detuvo por una falla de fluido… pic.twitter.com/29sOGxC9Vo — IDAAN (@IDAANinforma) August 18, 2026

El IDAAN explicó que la estación había detenido operaciones durante la tarde del lunes debido a una falla en el suministro eléctrico. Posteriormente, se identificó la avería mecánica en uno de los motores.

Personal del IDAAN trabaja para restablecer el servicio

Personal del área de Electromecánica del IDAAN se encuentra atendiendo la incidencia y realizando los trabajos necesarios para poner nuevamente en funcionamiento la estación de bombeo.

La institución indicó que trabaja para restablecer el suministro de agua potable lo antes posible en los sectores afectados.

Mientras duren los trabajos, el IDAAN recomienda a los residentes de estas comunidades tomar las previsiones necesarias ante la interrupción temporal del servicio.