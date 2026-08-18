IDAAN reporta interrupción de agua potable en sectores de Panamá Norte por avería

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó sobre una interrupción del servicio de agua potable en varios sectores de Panamá Norte, debido a una avería mecánica registrada en la estación de bombeo de Lucha Franco, ubicada en el corregimiento de Las Cumbres.
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IDAAN: ¿Qué sectores están afectados?
Los sectores afectados por la interrupción del servicio son:
- Lucha Franco (centro)
- Unión Veragüense
- Las Glorietas
- PH Summer Village
- Áreas aledañas
El IDAAN explicó que la estación había detenido operaciones durante la tarde del lunes debido a una falla en el suministro eléctrico. Posteriormente, se identificó la avería mecánica en uno de los motores.
Personal del IDAAN trabaja para restablecer el servicio
Personal del área de Electromecánica del IDAAN se encuentra atendiendo la incidencia y realizando los trabajos necesarios para poner nuevamente en funcionamiento la estación de bombeo.
La institución indicó que trabaja para restablecer el suministro de agua potable lo antes posible en los sectores afectados.
Mientras duren los trabajos, el IDAAN recomienda a los residentes de estas comunidades tomar las previsiones necesarias ante la interrupción temporal del servicio.