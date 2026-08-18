"Farmear aura": ¿qué significa la nueva expresión viral que usan los jóvenes?

Si últimamente has visto en redes sociales frases como “está farmeando aura” , “perdió aura” o incluso videos de jóvenes enfrentándose en una “batalla de aura” , probablemente te hayas preguntado qué significa.

La expresión “farmear aura” se ha convertido en una de las formas de hablar que circulan entre jóvenes en internet y combina el lenguaje de los videojuegos con una manera informal de describir el carisma, la seguridad, el estilo o la presencia que proyecta una persona .

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Pero ¿qué significa exactamente y por qué se volvió popular?

¿Qué significa “farmear aura”?

Redes sociales

La palabra “farmear” viene del mundo de los videojuegos. Deriva de farming, una práctica que consiste en repetir determinadas acciones para conseguir recursos, experiencia, monedas u otros elementos que permitan avanzar en una partida.

En las redes sociales, la palabra tomó un significado más informal.

Cuando alguien dice que una persona está “farmeando aura”, quiere decir que está haciendo algo que podría aumentar su imagen de alguien seguro, cool, carismático o con mucha presencia.

En otras palabras, es como acumular “puntos de aura” imaginarios.

Por ejemplo, si alguien realiza una acción inesperadamente segura, tiene una respuesta ingeniosa o mantiene la calma en una situación llamativa, otros usuarios pueden bromear diciendo que “ganó aura”.

Por el contrario, si alguien hace algo considerado vergonzoso o pierde la seguridad en un momento determinado, puede aparecer la expresión “perdió aura”.

¿De dónde viene la expresión?

Redes sociales

El concepto mezcla dos elementos.

“Farmear” procede de la jerga gamer y hace referencia a acumular recursos mediante acciones repetitivas.

Mientras que “aura”, en este contexto de internet, no se refiere literalmente a una energía sobrenatural. Se utiliza para describir la presencia, actitud, estilo, seguridad o atractivo social que alguien proyecta.

La combinación terminó convirtiéndose en una especie de sistema de puntuación humorístico:

Haces algo que impresiona → ganas aura.

Haces algo considerado poco cool → pierdes aura.

No existe una escala oficial. Los supuestos “puntos de aura” son parte de la broma y del lenguaje utilizado en redes.

¿Qué son las “batallas de aura”?

La tendencia también ha dado paso a contenidos en los que varias personas compiten para demostrar quién tiene más “aura”.

En estos videos, los participantes pueden realizar poses, movimientos o demostraciones de actitud mientras intentan mantener una imagen de seguridad y evitar romper el personaje.

El objetivo no necesariamente es demostrar una habilidad específica, sino proyectar presencia y conseguir que los espectadores consideren que uno de los participantes tuvo más “aura” que el otro.

Redes Sociales

El fenómeno encaja especialmente bien con el lenguaje de las redes sociales porque permite convertir situaciones cotidianas en una especie de juego.

¿Es una nueva forma de expresión de los jóvenes?

En buena medida, sí.

Como ocurre con muchas expresiones de internet, “farmear aura” funciona como una forma de humor y pertenencia digital. Quienes conocen el término entienden rápidamente el significado sin necesidad de explicar toda la situación.

La expresión también muestra cómo la jerga de los videojuegos continúa influyendo en la manera en que los jóvenes se comunican fuera de las plataformas gamer.

Palabras que originalmente tenían un significado muy específico dentro de un videojuego pueden terminar describiendo situaciones de la vida cotidiana.

¿Y qué tiene que ver la presión social?

Aquí aparece una segunda lectura.

Aunque “farmear aura” suele utilizarse de manera humorística, la idea también puede reflejar una dinámica muy presente en las redes sociales: la necesidad de proyectar una determinada imagen ante los demás.

La búsqueda constante de aprobación, los comentarios, las visualizaciones y las reacciones pueden convertir determinadas conductas en una competencia por parecer más interesante, seguro o popular.

Por eso, dependiendo del contexto, “farmear aura” puede ser simplemente una broma entre amigos o una forma de describir esa presión por mantener una imagen determinada frente a los demás.

La diferencia está en cómo se utiliza.

Una nueva palabra para algo que siempre ha existido

Más que una nueva conducta completamente desconocida, “farmear aura” parece ser una nueva manera de ponerle nombre a algo que los adolescentes y jóvenes han hecho durante generaciones: intentar proyectar seguridad, estilo y personalidad frente a sus pares.

La diferencia está en el lenguaje.

Antes se podía decir que alguien tenía “presencia”, “actitud” o “carisma”. Ahora, en el lenguaje de las redes, esa misma idea puede resumirse en una frase: “Tiene mucha aura”.