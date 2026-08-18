Toque de queda en San Miguelito: personas exceptuadas y multas para infractores

La Alcaldía de San Miguelito estableció un toque de queda en cuatro corregimientos del distrito como parte de las acciones de control, prevención y seguridad ciudadana ante el incremento de hechos delictivos en la zona.
Sectores y horarios aplicables
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Corregimientos: Belisario Frías, Belisario Porras, Arnulfo Arias y Omar Torrijos.
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Lunes a jueves: 11:00 p.m. a 3:00 a.m.
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Viernes a domingo: 10:00 p.m. a 4:00 a.m.
Personas exceptuadas del toque de queda
- Trabajadores de la salud, seguridad, emergencias o servicios públicos.
- Moradores que se movilicen por motivos laborales, educativos o de fuerza mayor y estén acreditados.
- Colaboradores de servicio de transporte público colectivo.
- Personas que presenten una justificación de su presencia en la zona.
Durante estos periodos se restringe temporalmente la circulación y permanencia de personas y vehículos en vías y espacios públicos de los sectores señalados. La medida rige desde las 11:00 p.m. del 17 de agosto hasta las 4:00 a.m. del 31 de agosto de 2026.
La Policía Nacional podrá realizar controles peatonales y vehiculares para verificar el cumplimiento de las disposiciones.
El incumplimiento de la norma acarreará multas que van desde B/. 50.00 hasta B/. 500.00, sin perjuicio de otras sanciones establecidas en la legislación vigente.