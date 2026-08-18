San Miguelito Nacionales -  18 de agosto de 2026 - 09:53

Toque de queda en San Miguelito: personas exceptuadas y multas para infractores

El incumplimiento del toque de queda acarreará multas, sin perjuicio de otras sanciones de las autoridades.

Toque de queda en San Miguelito. 

Toque de queda en San Miguelito. 

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de San Miguelito estableció un toque de queda en cuatro corregimientos del distrito como parte de las acciones de control, prevención y seguridad ciudadana ante el incremento de hechos delictivos en la zona.

Sectores y horarios aplicables

  • Corregimientos: Belisario Frías, Belisario Porras, Arnulfo Arias y Omar Torrijos.

  • Lunes a jueves: 11:00 p.m. a 3:00 a.m.

  • Viernes a domingo: 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Personas exceptuadas del toque de queda

  • Trabajadores de la salud, seguridad, emergencias o servicios públicos.
  • Moradores que se movilicen por motivos laborales, educativos o de fuerza mayor y estén acreditados.
  • Colaboradores de servicio de transporte público colectivo.
  • Personas que presenten una justificación de su presencia en la zona.

Durante estos periodos se restringe temporalmente la circulación y permanencia de personas y vehículos en vías y espacios públicos de los sectores señalados. La medida rige desde las 11:00 p.m. del 17 de agosto hasta las 4:00 a.m. del 31 de agosto de 2026.

La Policía Nacional podrá realizar controles peatonales y vehiculares para verificar el cumplimiento de las disposiciones.

El incumplimiento de la norma acarreará multas que van desde B/. 50.00 hasta B/. 500.00, sin perjuicio de otras sanciones establecidas en la legislación vigente.

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