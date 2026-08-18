Toque de queda en San Miguelito: personas exceptuadas y multas para infractores

La Alcaldía de San Miguelito estableció un toque de queda en cuatro corregimientos del distrito como parte de las acciones de control, prevención y seguridad ciudadana ante el incremento de hechos delictivos en la zona.

Durante estos periodos se restringe temporalmente la circulación y permanencia de personas y vehículos en vías y espacios públicos de los sectores señalados. La medida rige desde las 11:00 p.m. del 17 de agosto hasta las 4:00 a.m. del 31 de agosto de 2026.

La Alcaldía de San Miguelito informa que, mediante el Decreto Alcaldicio No. 013-2026, se establecen medidas temporales de control, prevención y seguridad ciudadana en los corregimientos de Belisario F., Omar T., Arnulfo A. y Belisario P., como zonas de intervención prioritaria. pic.twitter.com/A5E4mYkWxA

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La Policía Nacional podrá realizar controles peatonales y vehiculares para verificar el cumplimiento de las disposiciones.

El incumplimiento de la norma acarreará multas que van desde B/. 50.00 hasta B/. 500.00, sin perjuicio de otras sanciones establecidas en la legislación vigente.