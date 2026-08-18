Concurso de Dibujo de Imabari: niños de Panamá podrán mostrar su talento y llegar a Japón

La Alcaldía de Panamá y la Embajada de Japón mantienen abierta la convocatoria para que niños y niñas del distrito capital participen en la 31.ª edición del Concurso de Dibujo de Imabari, una iniciativa cultural que busca promover el talento artístico infantil y brindar a los participantes la posibilidad de mostrar sus trabajos en Japón.
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¿Cuándo y dónde será el concurso de dibujo?
La jornada especial de dibujo se realizará el sábado 22 de agosto, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., en el Sitio Arqueológico de Panamá Vieja. Durante la actividad, los participantes tendrán la oportunidad de plasmar mediante sus dibujos su propia interpretación de este importante sitio histórico y cultural de la ciudad.
La iniciativa busca convertirse también en un espacio de intercambio cultural entre Panamá y Japón, al permitir que los niños expresen a través del arte su visión de uno de los lugares más representativos de la capital panameña.
¿Quiénes pueden participar?
La convocatoria está dirigida a:
- Niños y niñas de 7 a 13 años.
- Residentes en cualquiera de los 26 corregimientos del distrito de Panamá.
- Los interesados deberán completar previamente el formulario de inscripción.
- Los cupos son limitados.
La actividad permitirá que los menores desarrollen su creatividad y tengan la posibilidad de que su talento artístico trascienda las fronteras de Panamá.
¿Cómo inscribir a los niños?
Los padres o representantes interesados deben completar el formulario de inscripción habilitado por la organización.
Formulario de inscripción al Concurso de Dibujo de Imabari
Debido a que los cupos son limitados, se recomienda realizar la inscripción con anticipación.
Una oportunidad para representar a Panamá
La Alcaldía de Panamá destacó que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos para generar espacios donde niños y jóvenes puedan desarrollar sus habilidades artísticas y participar en actividades culturales de alcance internacional.
El Concurso de Dibujo de Imabari representa además una oportunidad para fortalecer los vínculos culturales entre Panamá y Japón, permitiendo que los participantes conozcan y compartan elementos de ambas culturas mediante el arte.