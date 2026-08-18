MIDES anuncia fecha del tercer pago de 120 a los 65: ¿cuándo podrán cobrar?

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció las fechas del tercer pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) de 2026, que incluye a los beneficiarios de 120 a los 65, además de otros programas sociales.

El desembolso beneficiará a 187,056 personas a nivel nacional y se realizará durante septiembre mediante dos modalidades de pago.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Cuándo pagan 120 a los 65 en septiembre de 2026?

Contenido de interés: Minsa y MIDES reforzarán supervisión de centros donde viven adultos mayores

De acuerdo con el calendario divulgado por el MIDES, los beneficiarios que reciben la transferencia mediante Tarjeta Clave Social podrán disponer del pago entre:

Lunes 7 y viernes 18 de septiembre de 2026.

Mientras que para los beneficiarios que viven en áreas de difícil acceso, el pago está programado del:

Lunes 21 al viernes 25 de septiembre de 2026.

Por lo tanto, los beneficiarios de 120 a los 65 deben identificar cuál es la modalidad de pago que les corresponde y estar atentos a las comunicaciones oficiales del MIDES.

¿Qué programas recibirán el tercer pago?

@MIDES

El tercer desembolso de 2026 contempla cuatro programas de transferencia monetaria:

120 a los 65

Ángel Guardián

Red de Oportunidades

Bono Alimenticio Nutricional

En total, el Gobierno destinará B/.54,455,670 para este desembolso, que alcanzará a 187,056 beneficiarios. El programa 120 a los 65 otorga actualmente B/.120 mensuales a sus beneficiarios que cumplen con los requisitos establecidos por el MIDES.