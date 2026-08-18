MIDES anuncia fecha del tercer pago de 120 a los 65: ¿cuándo podrán cobrar?

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció las fechas del tercer pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) de 2026, que incluye a los beneficiarios de 120 a los 65, además de otros programas sociales.
¿Cuándo pagan 120 a los 65 en septiembre de 2026?
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De acuerdo con el calendario divulgado por el MIDES, los beneficiarios que reciben la transferencia mediante Tarjeta Clave Social podrán disponer del pago entre:
- Lunes 7 y viernes 18 de septiembre de 2026.
Mientras que para los beneficiarios que viven en áreas de difícil acceso, el pago está programado del:
- Lunes 21 al viernes 25 de septiembre de 2026.
Por lo tanto, los beneficiarios de 120 a los 65 deben identificar cuál es la modalidad de pago que les corresponde y estar atentos a las comunicaciones oficiales del MIDES.
¿Qué programas recibirán el tercer pago?
El tercer desembolso de 2026 contempla cuatro programas de transferencia monetaria:
- 120 a los 65
- Ángel Guardián
- Red de Oportunidades
- Bono Alimenticio Nutricional
En total, el Gobierno destinará B/.54,455,670 para este desembolso, que alcanzará a 187,056 beneficiarios. El programa 120 a los 65 otorga actualmente B/.120 mensuales a sus beneficiarios que cumplen con los requisitos establecidos por el MIDES.