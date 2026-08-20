MEDUCA mantiene suspensión de clases en centros educativos de la comarca Ngäbe Buglé

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) informó que este viernes 21 de agosto de 2026 se mantiene la suspensión de clases en 172 centros educativos de la región de Ñö Kribo, correspondientes a las zonas escolares N.º 1 a la N.º 18 de la comarca Ngäbe Buglé. Por otro lado, se reanudan las jornadas académicas en los 21 centros escolares de la provincia de Bocas del Toro.

La medida responde a las condiciones climáticas actuales, el incremento del cauce de ríos y quebradas y la saturación de los suelos, factores que representan un riesgo para el traslado seguro de estudiantes, docentes y personal administrativo.

"Continuamos en coordinación y comunicación permanente con el Centro de Operaciones de Emergencias, Sistema Nacional de Protección Civil, Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, Gobernación de la Comarca Ngäbe Buglé y demás autoridades competentes, con el propósito de dar seguimiento a las condiciones y adoptar las medidas necesarias", afirmó la entidad.

La institución recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar el cruce de corrientes de agua que presenten crecidas.