Bocas del Toro Nacionales -  20 de agosto de 2026 - 17:29

MEDUCA mantiene suspensión de clases en centros educativos de la comarca Ngäbe Buglé

El MEDUCA recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar el cruce de corrientes de agua.

MEDUCA mantiene suspensión de clases en Ngäbe Buglé.

MEDUCA mantiene suspensión de clases en Ngäbe Buglé.

TReporta/imagen ilustrativa
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que este viernes 21 de agosto de 2026 se mantiene la suspensión de clases en 172 centros educativos de la región de Ñö Kribo, correspondientes a las zonas escolares N.º 1 a la N.º 18 de la comarca Ngäbe Buglé. Por otro lado, se reanudan las jornadas académicas en los 21 centros escolares de la provincia de Bocas del Toro.

La medida responde a las condiciones climáticas actuales, el incremento del cauce de ríos y quebradas y la saturación de los suelos, factores que representan un riesgo para el traslado seguro de estudiantes, docentes y personal administrativo.

"Continuamos en coordinación y comunicación permanente con el Centro de Operaciones de Emergencias, Sistema Nacional de Protección Civil, Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, Gobernación de la Comarca Ngäbe Buglé y demás autoridades competentes, con el propósito de dar seguimiento a las condiciones y adoptar las medidas necesarias", afirmó la entidad.

La institución recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar el cruce de corrientes de agua que presenten crecidas.

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