Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2026 - 09:37

Calendario escolar 2026: esta es la fecha en que termina el segundo trimestre

De acuerdo con el calendario escolar 2026, el receso del segundo trimestre desarrollará durante la semana del 7 al 11 de septiembre.

Calendario escolar 2026.

Calendario escolar 2026.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

De acuerdo con el calendario escolar 2026, el segundo trimestre culminará el viernes 4 de septiembre, tras la finalización de las evaluaciones y proyectos finales de este periodo académico. Por su parte, el receso escolar para los estudiantes se desarrollará durante la semana del 7 al 11 de septiembre.

Calendario escolar 2026

Segundo trimestre

  • Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.

Segundo receso escolar

  • Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.

Tercer trimestre

  • Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.

Balance y graduaciones

  • Del 14 al 18 de diciembre.

Calendario escolar 2026.

Calendario escolar 2026.

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