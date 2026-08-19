Calendario escolar 2026: esta es la fecha en que termina el segundo trimestre

De acuerdo con el calendario escolar 2026, el segundo trimestre culminará el viernes 4 de septiembre, tras la finalización de las evaluaciones y proyectos finales de este periodo académico. Por su parte, el receso escolar para los estudiantes se desarrollará durante la semana del 7 al 11 de septiembre.
Calendario escolar 2026
Segundo trimestre
- Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.
Segundo receso escolar
- Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.
Tercer trimestre
- Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.
Balance y graduaciones
- Del 14 al 18 de diciembre.