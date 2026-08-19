Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2026 - 10:13

UDELAS amplía su oferta académica: estas son las nuevas maestrías y postgrados aprobados

UDELAS aprobó nuevas maestrías y postgrados en Salud Pública, Derecho Administrativo, Ultrasonido e Ingeniería de Operaciones y Proyectos.

UDELAS amplía su oferta académica

UDELAS amplía su oferta académica

UDELAS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) amplió su oferta académica con la aprobación de nuevas maestrías y programas de especialización de postgrado, dirigidos a profesionales que buscan fortalecer sus conocimientos y ampliar sus oportunidades laborales.

El Consejo Académico de UDELAS aprobó los planes de estudio de nuevas propuestas académicas enfocadas en áreas de salud, derecho e ingeniería, tomando como referencia estudios sobre las necesidades actuales del país y la demanda de profesionales altamente capacitados.

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La rectora de UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, destacó que esta oferta representa una oportunidad para que los profesionales puedan continuar su formación y especializarse en áreas de interés.

¿Cuáles son las nuevas maestrías y postgrados de UDELAS?

Entre los programas aprobados se encuentran:

  • Maestría en Salud Pública.
  • Maestría en Derecho Administrativo.
  • Especialización de Postgrado en Producción de Imágenes de Ultrasonidos.
  • Postgrado de Especialización en Ingeniería de Operaciones y Proyectos.

Maestría en Salud Pública

Este programa tendrá un enfoque en promoción y educación para la salud y busca preparar profesionales capaces de diseñar, implementar y evaluar estrategias para enfrentar desafíos sanitarios.

Entre los temas contemplados están las enfermedades crónicas, las desigualdades en salud y las emergencias epidemiológicas. La propuesta también incorpora una perspectiva interdisciplinaria orientada a fortalecer la prevención y promover un acceso más equitativo a los servicios de salud.

Especialización en Producción de Imágenes de Ultrasonidos

Este programa estará dirigido a la formación de profesionales especializados en ultrasonido, con competencias técnicas y habilidades clínicas para producir imágenes de calidad que contribuyan al diagnóstico médico.

La formación también contempla aspectos relacionados con el trabajo multidisciplinario y la atención de los pacientes.

Maestría en Derecho Administrativo

La Maestría en Derecho Administrativo busca formar profesionales capaces de analizar, interpretar y aplicar el Derecho Administrativo contemporáneo frente a los desafíos de la gobernanza, el control de la actividad pública y la protección de los derechos fundamentales.

De acuerdo con UDELAS, esta propuesta responde a la necesidad de contar con especialistas preparados para afrontar los retos relacionados con la modernización del Estado, la transparencia, la gestión administrativa y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Postgrado en Ingeniería de Operaciones y Proyectos

UDELAS reactiva Licenciatura en Neurofisiología.

UDELAS reactiva Licenciatura en Neurofisiología.

El programa estará orientado a formar especialistas en operaciones, mantenimiento y gestión de proyectos.

Los profesionales desarrollarán competencias en áreas como:

  • Gestión de activos.
  • Evaluación económica.
  • Monitoreo de condición.
  • Seguridad industrial.
  • Investigación aplicada.
  • Confiabilidad operativa.
  • Liderazgo de proyectos de inversión.

La formación estará dirigida a sectores como el industrial, eléctrico, electromecánico, biomédico y de alimentos.

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