UDELAS amplía su oferta académica: estas son las nuevas maestrías y postgrados aprobados

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) amplió su oferta académica con la aprobación de nuevas maestrías y programas de especialización de postgrado, dirigidos a profesionales que buscan fortalecer sus conocimientos y ampliar sus oportunidades laborales.
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La rectora de UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, destacó que esta oferta representa una oportunidad para que los profesionales puedan continuar su formación y especializarse en áreas de interés.
¿Cuáles son las nuevas maestrías y postgrados de UDELAS?
Entre los programas aprobados se encuentran:
- Maestría en Salud Pública.
- Maestría en Derecho Administrativo.
- Especialización de Postgrado en Producción de Imágenes de Ultrasonidos.
- Postgrado de Especialización en Ingeniería de Operaciones y Proyectos.
Maestría en Salud Pública
Este programa tendrá un enfoque en promoción y educación para la salud y busca preparar profesionales capaces de diseñar, implementar y evaluar estrategias para enfrentar desafíos sanitarios.
Entre los temas contemplados están las enfermedades crónicas, las desigualdades en salud y las emergencias epidemiológicas. La propuesta también incorpora una perspectiva interdisciplinaria orientada a fortalecer la prevención y promover un acceso más equitativo a los servicios de salud.
Especialización en Producción de Imágenes de Ultrasonidos
Este programa estará dirigido a la formación de profesionales especializados en ultrasonido, con competencias técnicas y habilidades clínicas para producir imágenes de calidad que contribuyan al diagnóstico médico.
La formación también contempla aspectos relacionados con el trabajo multidisciplinario y la atención de los pacientes.
Maestría en Derecho Administrativo
La Maestría en Derecho Administrativo busca formar profesionales capaces de analizar, interpretar y aplicar el Derecho Administrativo contemporáneo frente a los desafíos de la gobernanza, el control de la actividad pública y la protección de los derechos fundamentales.
De acuerdo con UDELAS, esta propuesta responde a la necesidad de contar con especialistas preparados para afrontar los retos relacionados con la modernización del Estado, la transparencia, la gestión administrativa y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Postgrado en Ingeniería de Operaciones y Proyectos
El programa estará orientado a formar especialistas en operaciones, mantenimiento y gestión de proyectos.
Los profesionales desarrollarán competencias en áreas como:
- Gestión de activos.
- Evaluación económica.
- Monitoreo de condición.
- Seguridad industrial.
- Investigación aplicada.
- Confiabilidad operativa.
- Liderazgo de proyectos de inversión.
La formación estará dirigida a sectores como el industrial, eléctrico, electromecánico, biomédico y de alimentos.