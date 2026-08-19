UDELAS amplía su oferta académica: estas son las nuevas maestrías y postgrados aprobados

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) amplió su oferta académica con la aprobación de nuevas maestrías y programas de especialización de postgrado, dirigidos a profesionales que buscan fortalecer sus conocimientos y ampliar sus oportunidades laborales.

El Consejo Académico de UDELAS aprobó los planes de estudio de nuevas propuestas académicas enfocadas en áreas de salud, derecho e ingeniería, tomando como referencia estudios sobre las necesidades actuales del país y la demanda de profesionales altamente capacitados.

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La rectora de UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, destacó que esta oferta representa una oportunidad para que los profesionales puedan continuar su formación y especializarse en áreas de interés.

¿Cuáles son las nuevas maestrías y postgrados de UDELAS?

Entre los programas aprobados se encuentran:

Maestría en Salud Pública.

Maestría en Derecho Administrativo.

Especialización de Postgrado en Producción de Imágenes de Ultrasonidos.

Postgrado de Especialización en Ingeniería de Operaciones y Proyectos.

Maestría en Salud Pública

Este programa tendrá un enfoque en promoción y educación para la salud y busca preparar profesionales capaces de diseñar, implementar y evaluar estrategias para enfrentar desafíos sanitarios.

@UDELAS

Entre los temas contemplados están las enfermedades crónicas, las desigualdades en salud y las emergencias epidemiológicas. La propuesta también incorpora una perspectiva interdisciplinaria orientada a fortalecer la prevención y promover un acceso más equitativo a los servicios de salud.

Especialización en Producción de Imágenes de Ultrasonidos

Este programa estará dirigido a la formación de profesionales especializados en ultrasonido, con competencias técnicas y habilidades clínicas para producir imágenes de calidad que contribuyan al diagnóstico médico.

La formación también contempla aspectos relacionados con el trabajo multidisciplinario y la atención de los pacientes.

Maestría en Derecho Administrativo

La Maestría en Derecho Administrativo busca formar profesionales capaces de analizar, interpretar y aplicar el Derecho Administrativo contemporáneo frente a los desafíos de la gobernanza, el control de la actividad pública y la protección de los derechos fundamentales.

De acuerdo con UDELAS, esta propuesta responde a la necesidad de contar con especialistas preparados para afrontar los retos relacionados con la modernización del Estado, la transparencia, la gestión administrativa y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Postgrado en Ingeniería de Operaciones y Proyectos

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El programa estará orientado a formar especialistas en operaciones, mantenimiento y gestión de proyectos.

Los profesionales desarrollarán competencias en áreas como:

Gestión de activos.

Evaluación económica.

Monitoreo de condición.

Seguridad industrial.

Investigación aplicada.

Confiabilidad operativa.

Liderazgo de proyectos de inversión.

La formación estará dirigida a sectores como el industrial, eléctrico, electromecánico, biomédico y de alimentos.