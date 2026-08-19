Aprehenden a menor por presunta vinculación con homicidio de estudiante dentro de un bus en Colón

Aprehenden a menor por presunta vinculación con homicidio de estudiante

Un menor de edad fue aprehendido por su presunta vinculación con el homicidio de un estudiante, ocurrido el martes dentro de un bus en el sector de Villa del Carmen, provincia de Colón.

La aprehensión se realizó como parte de las diligencias que adelantan las autoridades para esclarecer el hecho y determinar la responsabilidad de las personas presuntamente involucradas.

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Aprehenden a menor por homicidio de estudiante en Colón

Un menor de edad fue aprehendido por su presunta vinculación con el homicidio de un estudiante registrado ayer dentro de un bus, el sector de Villa del Carmen, en la provincia de Colón. https://t.co/finfVewEQg pic.twitter.com/nKentf1eaq — Telemetro Reporta (@TReporta) August 19, 2026

El homicidio se registró cuando el estudiante se encontraba dentro de un bus en Villa del Carmen. Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Al tratarse de un menor de edad, corresponde a las autoridades competentes determinar su situación jurídica conforme al procedimiento establecido para adolescentes.

La investigación continúa para esclarecer el caso y determinar si existen otras personas vinculadas al hecho.