Construcción del Teleférico Panamá-San Miguelito: propuesta supera los B/.255 millones

El Metro de Panamá realizó este martes 18 de agosto el acto de presentación y apertura de propuestas correspondiente a la licitación por Mejor Valor para la construcción del Teleférico Panamá y San Miguelito.

Durante el proceso se recibió una propuesta presentada de manera electrónica por Doppelmayr Panama Corp., por un monto de B/.255,163,788.03.

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La empresa proponente contará ahora con un plazo de tres días hábiles en caso de que sea necesario realizar alguna subsanación dentro del proceso de licitación. Una vez concluya este período, se instalará la Comisión Evaluadora, que tendrá un plazo mínimo de 10 días hábiles para analizar la propuesta y elaborar el informe correspondiente.

¿Qué sigue ahora en la licitación del Teleférico?

El proceso todavía debe avanzar por las etapas de revisión y evaluación establecidas en la licitación. La propuesta económica presentada por Doppelmayr Panama Corp. será analizada por la Comisión Evaluadora, que determinará si cumple con los requisitos establecidos.

Avanzamos hacia nuevas alternativas de movilidad.



Hoy se realizó la presentación y apertura de propuestas para el proyecto del Teleférico Panamá y San Miguelito.



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Posteriormente, deberán cumplirse las etapas correspondientes antes de definir el resultado de la contratación. El proyecto del Teleférico Panamá y San Miguelito representa una de las iniciativas de movilidad que busca ampliar las alternativas de transporte para los residentes de ambos distritos.

Propuesta supera los B/.255 millones

La única propuesta recibida hasta el momento asciende a B/.255.16 millones, una cifra que incluye el monto ofertado por la empresa para el proyecto.

Sin embargo, la presentación de esta propuesta no significa todavía que el contrato haya sido adjudicado, ya que primero debe completarse el proceso de subsanación, evaluación y las demás etapas contempladas en la licitación.