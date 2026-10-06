Longevidad pone presión sobre los fondos de pensiones: Panamá analiza alternativas para su sostenibilidad

El aumento de la longevidad y los cambios demográficos están planteando nuevos desafíos para la sostenibilidad de los fondos de pensiones, advirtió el viceministro de Economía, Fausto Fernández, durante un encuentro realizado en Panamá para analizar el futuro de los sistemas previsionales.

“Estamos viviendo cambios demográficos importantes, particularmente por la longevidad, las aportaciones y el costo de carga que tienen actualmente los sistemas”, señaló Fernández.

¿Cómo garantizar las pensiones de las futuras generaciones?

Uno de los principales temas discutidos fue cómo deben evolucionar los modelos previsionales para mantener su sostenibilidad financiera y responder al pago de las pensiones de las futuras generaciones.

Entre las alternativas analizadas figura la diversificación de las inversiones de los fondos, mediante estrategias de largo plazo y la incorporación de criterios de sostenibilidad. El encuentro reunió a reguladores, entidades bancarias, estructuradores de fondos y otros actores del mercado.

Fernández destacó que la interacción entre estos sectores permite compartir experiencias, impulsar iniciativas y explorar alternativas para diversificar las estructuras de los fondos.

La inteligencia artificial también formó parte de la discusión. Durante la jornada se analizó su potencial para fortalecer los procesos de supervisión, vigilancia y análisis, así como para identificar riesgos en los sistemas previsionales.

Panamá debate el futuro de los fondos de pensiones

El encuentro, denominado “Futuro de los Fondos de Pensiones: Perspectivas Económicas, Estrategias de Inversión Sostenible e Inteligencia Artificial para la Supervisión”, fue organizado por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV) y el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP).