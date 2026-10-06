Día del Niño en Panamá: la fecha que debe marcar en el calendario

El Día del Niño y la Niña en Panamá se celebrará el domingo 1 de noviembre de 2026, luego del cambio legal que trasladó nuevamente esta conmemoración al inicio del Mes de la Patria. La fecha reemplazó la celebración que durante años se realizaba el tercer domingo de julio.

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¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Panamá en 2026?

La celebración será el 1 de noviembre, fecha establecida para conmemorar en Panamá el Día del Niño y la Niña. De esta manera, la conmemoración deja atrás el tercer domingo de julio y vuelve a realizarse en noviembre, como ocurrió históricamente en el país.

El cambio busca vincular la celebración con el inicio del Mes de la Patria y fortalecer desde la niñez los valores culturales, históricos y de identidad nacional.

¿Por qué el Día del Niño ya no se celebra en julio?

Durante años, Panamá celebró el Día del Niño y la Niña el tercer domingo de julio. La nueva legislación restableció el 1 de noviembre como fecha de la conmemoración.

Entre los objetivos asociados al cambio están:

Rescatar el valor cultural e histórico de la celebración.

Integrar la conmemoración con el inicio de las festividades patrias.

Fortalecer la identidad nacional desde la niñez.

Promover los derechos y el bienestar de niños y niñas.

¿Qué actividades se realizarán por el Día del Niño?

La legislación contempla el desarrollo de actividades educativas, recreativas, cívicas y comunitarias relacionadas con la celebración.

Estas iniciativas estarán orientadas a promover los derechos de la niñez, su protección integral y el bienestar de los niños y niñas en Panamá.

Para este 2026, el 1 de noviembre cae domingo, por lo que esa será la fecha en la que se conmemorará el Día del Niño y la Niña en el país.