Mingob capacita a secretarios de juzgados comunitarios de Panamá y Colón

Los secretarios de los juzgados comunitarios de las provincias de Panamá y Colón participaron este martes en una jornada de capacitación organizada por el Ministerio de Gobierno ( Mingob ), con la finalidad de fortalecer la Justicia Comunitaria de Paz y su impacto en las comunidades mediante la formación continua del personal.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con las funciones del secretario, el manejo de expedientes, los informes trimestrales, la confidencialidad, los impedimentos y recusaciones, así como los trámites ante la Comisión de Apelación.

Mingob destaca responsabilidad de los secretarios en los juzgados comunitarios

El secretario general del Mingob, Eduardo Mitre, destacó que, después del juez comunitario, la figura del secretario es una de las que mayor responsabilidad tiene dentro del juzgado.

“El secretario es vitalismo para la toma de decisiones del juez, mantener el orden y la custodia de los documentos y expedientes”, expresó Mitre.

Durante la capacitación, que también tuvo como ponentes a Heriberto Araúz, asesor del Ministerio de Gobierno, y a José Batista, exjuez de paz, se resaltó la importancia de la confidencialidad y la ética de los funcionarios en el manejo de los expedientes.

Por su parte, los participantes aclararon dudas relacionadas con los informes trimestrales, la foliación de la documentación, el cierre de los expedientes y los impedimentos del juez, entre otros temas.

El Ministerio de Gobierno informó que en los próximos días estas capacitaciones se extenderán al interior del país.