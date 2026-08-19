Avenida Randolph será rehabilitada: invertirán B/.15.7 millones en una vía clave para la logística de Colón

El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a suscribir un contrato por B/.15,766,251.85, incluido el ITBMS, para la rehabilitación de la avenida Randolph , en la provincia de Colón.

La obra será ejecutada por Transeq, S.A., mediante un procedimiento excepcional, y tendrá un plazo de 365 días calendario, además de tres años correspondientes a la etapa de mantenimiento. La autorización está contemplada en la Resolución de Gabinete N.° 87-26, del 18 de agosto de 2026.

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¿Qué trabajos el MOP hará en la avenida Randolph?

De acuerdo con el MOP, la vía presenta actualmente múltiples problemas de infraestructura, entre ellos:

Fisuras y baches.

Deformaciones del pavimento.

Desgaste superficial.

Pérdida de capacidad estructural.

Deterioro localizado de losas de concreto.

Deficiencias en el sistema de drenaje.

Estas condiciones han acelerado el deterioro de la vía, que soporta diariamente un importante flujo de vehículos, incluyendo transporte de carga relacionado con las actividades comerciales y logísticas de Colón.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó que la rehabilitación contempla la construcción de una vía de concreto con losas de hormigón de 13 centímetros de espesor.

“Con los trabajos que se están haciendo en los Cuatro Altos, todo el sector de la Randolph quedará reparado con losas de concreto”, explicó Andrade.

Una vía clave para la actividad logística de Colón

La vía Cuatro Altos-Randolph constituye uno de los principales ejes de circulación de Cristóbal Este, al conectar áreas comerciales e industriales del distrito de Colón.

La vía soporta un elevado volumen de tránsito relacionado con el movimiento de personas, mercancías y operaciones logísticas.

Según explicó Luisa Napolitano, gerente de la Zona Libre de Colón (ZLC), actualmente circulan por esta vía más de 1,000 unidades de transporte de carga diariamente.

La funcionaria destacó además la importancia de la infraestructura para la actividad portuaria de la provincia.

¿Por qué se rehabilitará la avenida Randolph?

El ministro Andrade señaló que la decisión responde a las preocupaciones planteadas al presidente José Raúl Mulino por usuarios de la Zona Libre de Colón durante el Gabinete Logístico realizado en la provincia el pasado 23 de julio.

Con la rehabilitación se busca:

Recuperar la capacidad estructural del pavimento.

Mejorar la circulación vehicular.

Optimizar el sistema de drenaje.

Extender la vida útil de la vía.

Reducir los costos de mantenimiento a futuro.

La obra es considerada estratégica debido al papel que desempeña la avenida Randolph en el movimiento comercial y logístico de Colón.