B/.5 millones para la cultura: Gobierno autoriza fideicomiso para financiar proyectos en Panamá

El Gobierno autorizó un fideicomiso entre MiCultura y el BNP

El Consejo de Gabinete aprobó el Decreto 2-26, mediante el cual se autoriza la suscripción del Contrato de Fideicomiso del Fondo Nacional de Culturas entre el Ministerio de Cultura (MiCultura) y el Banco Nacional de Panamá (BNP).

El mecanismo permitirá administrar los recursos destinados al fomento, promoción, financiamiento y desarrollo de las artes, el patrimonio y las expresiones culturales de Panamá. El fideicomiso será constituido inicialmente con un aporte de B/.5 millones, transferidos a través de MiCultura.

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¿Para qué se utilizarán los fondos?

De acuerdo con el decreto, el Fondo Nacional de Culturas tiene como finalidad financiar, mediante recursos no reembolsables, iniciativas culturales que contribuyan al fortalecimiento del ecosistema cultural panameño.

MiCultura

Entre los objetivos están promover:

La creación artística.

La innovación cultural.

La conservación del patrimonio cultural.

El desarrollo de iniciativas culturales en el país.

La creación y funcionamiento del fondo se fundamenta en el Capítulo XV de la Ley 175 de 2020, Ley General de Cultura.

¿Cómo funcionará el fideicomiso?

El fideicomiso permitirá constituir un patrimonio autónomo con los recursos que MiCultura, como fideicomitente, transfiera al Banco Nacional de Panamá, que actuará como fiduciario. El BNP tendrá a su cargo la administración, custodia, inversión, desembolso y seguimiento de los recursos del Fondo Nacional de Culturas.

Además de los B/.5 millones iniciales, el fondo podrá recibir posteriormente recursos provenientes de aportes adicionales establecidos por ley, el Presupuesto General del Estado, donaciones, cooperación internacional, rendimientos financieros y otras fuentes permitidas por la legislación vigente.

Ministra de Cultura podrá suscribir el contrato

El Decreto 2-26 también autoriza a la ministra de Cultura a suscribir, en representación del Estado, el Contrato de Fideicomiso del Fondo Nacional de Culturas. Asimismo, podrá firmar los acuerdos, instrumentos y demás documentos que sean necesarios para la ejecución y funcionamiento del fideicomiso.