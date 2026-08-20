Policía Nacional: cinco presuntos miembros de "Bagdad Santa Eduviges" son aprehendidos.

Cinco presuntos integrantes del grupo criminal “Bagdad Santa Eduviges” fueron aprehendidos por la Policía Nacional durante el desarrollo de la operación Combate 2. La institución policial indicó que el despliegue está dirigido a continuar con la desarticulación de esta estructura delictiva.
Según detalló la institución, hasta la fecha han sido detenidas 30 personas presuntamente vinculadas a esta organización. Entre los aprehendidos figura Jean Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, señalado como uno de los principales cabecillas del grupo.