Combustibles bajan de precio en Panamá: estos serán los costos hasta el 9 de septiembre

La Secretaría Nacional de Energía anunció una disminución en los precios de los combustibles, la cual empezará a regir a partir de este viernes 21 de agosto y se mantendrá hasta el viernes 9 de septiembre de 2026.
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Gasolina de 95 octanos: Baja B/. 0.05 por litro.
Gasolina de 91 octanos: Baja B/. 0.03 por litro.
Diésel: Aumenta B/. 0.01 por litro.
Lista de precios del combustible
Panamá y Colón
- 95 octanos: 1.226
- 91 octanos: 1.160
- Diésel: 1.353
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 1.228
- 91 octanos: 1.162
- Diésel: 1.355
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 1.234
- 91 octanos: 1.168
- Diésel: 1.358
Chitré y Santiago
- 95 octanos: 1.239
- 91 octanos: 1.173
- Diésel: 1.366
Las Tablas
- 95 octanos: 1.242
- 91 octanos: 1.176
- Diésel: 1.368
Boquete y frontera
- 95 octanos: 1.250
- 91 octanos: 1.183
- Diésel: 1.376
Volcán
- 95 octanos: 1.252
- 91 octanos: 1.186
- Diésel: 1.379
Changuinola
- 95 octanos: 1.276
- 91 octanos: 1.210
- Diésel: 1.403