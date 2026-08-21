Panamá Nacionales -  21 de agosto de 2026 - 07:47

Combustibles bajan de precio en Panamá: estos serán los costos hasta el 9 de septiembre

Esta es la lista oficial de los nuevos precios de los combustibles que regirán del 21 de agosto al 9 de septiembre.

Precio de los combustibles en Panamá.

Precio de los combustibles en Panamá.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La Secretaría Nacional de Energía anunció una disminución en los precios de los combustibles, la cual empezará a regir a partir de este viernes 21 de agosto y se mantendrá hasta el viernes 9 de septiembre de 2026.

Los ajustes en el precio por litro quedan de la siguiente manera:

  • Gasolina de 95 octanos: Baja B/. 0.05 por litro.

  • Gasolina de 91 octanos: Baja B/. 0.03 por litro.

  • Diésel: Aumenta B/. 0.01 por litro.

Lista de precios del combustible

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 1.226
  • 91 octanos: 1.160
  • Diésel: 1.353

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 1.228
  • 91 octanos: 1.162
  • Diésel: 1.355

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 1.234
  • 91 octanos: 1.168
  • Diésel: 1.358

Chitré y Santiago

  • 95 octanos: 1.239
  • 91 octanos: 1.173
  • Diésel: 1.366

Las Tablas

  • 95 octanos: 1.242
  • 91 octanos: 1.176
  • Diésel: 1.368

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 1.250
  • 91 octanos: 1.183
  • Diésel: 1.376

Volcán

  • 95 octanos: 1.252
  • 91 octanos: 1.186
  • Diésel: 1.379

Changuinola

  • 95 octanos: 1.276
  • 91 octanos: 1.210
  • Diésel: 1.403

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