Auditorías a juntas comunales revelan lesión de más de $40 millones

Las investigaciones relacionadas con el uso de fondos públicos en juntas comunales para el desarrollo de Proyectos de Interés Social (PDIS) durante la pandemia han generado, hasta el momento, 80 informes de auditoría que revelan una lesión patrimonial superior a $40 millones.

Los informes han identificado distintas irregularidades relacionadas con el manejo de los recursos públicos destinados a estos proyectos durante el período de la pandemia.

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¿Qué irregularidades encontraron las auditorías?

Entre los hallazgos mencionados se encuentran las denominadas planillas “cash back”, en las que figuraban personas que recibían un salario pese a que, según los hallazgos de las investigaciones, no realizaban funciones específicas.

Las investigaciones a juntas comunales por el uso de fondos públicos en el manejo de Proyectos de Interés Social (PDIS) durante la pandemia, han arrojado hasta el momento 80 informes de auditorías, que han revelado una lesión patrimonial que asciende a más de 40 millones de… pic.twitter.com/jZ0AlmKmxC — Telemetro Reporta (@TReporta) August 19, 2026

También se detectaron irregularidades relacionadas con comercios que habrían incrementado los montos registrados en las facturas vinculadas con los proyectos.

Estos hallazgos forman parte de las auditorías realizadas sobre la utilización de los fondos públicos y deberán seguir los procesos correspondientes para determinar las responsabilidades que puedan existir en cada caso.

Más de $40 millones en lesión patrimonial

De acuerdo con los resultados conocidos hasta el momento, los 80 informes de auditoría han establecido una lesión patrimonial que supera los $40 millones.

La investigación busca determinar cómo fueron utilizados los recursos públicos asignados a los Proyectos de Interés Social y establecer las responsabilidades correspondientes a partir de las irregularidades encontradas.

Es importante señalar que un hallazgo de auditoría o una investigación no equivale por sí mismo a una condena penal. La responsabilidad de las personas involucradas debe ser determinada por las autoridades competentes mediante los procedimientos establecidos por la ley.