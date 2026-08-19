Dengue: estos son los síntomas y signos de alarma que alerta el Minsa

Estos son los síntomas y signos de alarma que alerta el Minsa @MINSA

Reconocer los síntomas del dengue y buscar atención médica de manera oportuna puede ser determinante para evitar complicaciones. Por ello, el Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a la población a mantenerse alerta ante cualquier cambio en el estado de salud, especialmente durante los primeros días de la infección.

Israel Cedeño, jefe del Departamento Nacional de Salud y Atención Integral de la Población del Minsa, explicó que actualmente el dengue se clasifica en dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave.

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Esta clasificación permite al personal de salud identificar el nivel de riesgo del paciente y actuar de acuerdo con la evolución de la enfermedad.

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¿Cuáles son los síntomas del dengue?

En el dengue sin signos de alarma, la persona puede presentar:

Fiebre alta.

Dolor intenso de cabeza.

Dolor detrás de los ojos.

Dolores musculares y articulares.

Malestar general.

Ante estos síntomas, el Minsa recomienda mantener el seguimiento médico indicado y prestar atención a cualquier cambio en el estado de salud.

La clasificación clínica del dengue fue actualizada hace más de una década para dejar atrás los términos “dengue clásico” y “dengue hemorrágico” y adaptarse mejor a las diferentes manifestaciones de la enfermedad.

¿Cuáles son los signos de alarma del dengue?

La enfermedad requiere especial atención cuando aparecen signos de alarma, ya que pueden indicar una evolución más complicada.

Entre las señales que deben llevar a buscar atención médica inmediata están:

Dolor abdominal intenso y continuo.

Vómitos persistentes.

Mareos o desmayos.

Presión arterial baja.

Sangrado de las encías u otras mucosas.

Ante cualquiera de estas manifestaciones, el paciente debe acudir inmediatamente a un centro de salud para recibir una evaluación médica.

Israel Cedeño destacó que la atención temprana es una de las principales herramientas para reducir las complicaciones y las muertes relacionadas con el dengue.

Minsa pide no esperar a que los síntomas empeoren

El especialista advirtió que uno de los factores relacionados con los casos graves es la atención tardía. Según explicó, algunos pacientes llegan a los hospitales cuando la enfermedad ya se encuentra en fases avanzadas, después de haberse automedicado al presentar los primeros síntomas.

“Ante la presencia de síntomas, lo más importante es acudir a un centro de salud y seguir las indicaciones del personal médico”, enfatizó Cedeño. “Ante la presencia de síntomas, lo más importante es acudir a un centro de salud y seguir las indicaciones del personal médico”, enfatizó Cedeño.

Por esta razón, el Minsa recomienda no esperar a que el estado de salud empeore para buscar atención profesional.

¿Cómo prevenir el dengue en casa?

La prevención también comienza en los hogares y debe mantenerse como una tarea permanente en comunidades, escuelas y lugares de trabajo.

El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, puede reproducirse en recipientes donde se acumula agua. Por ello, algunas de las medidas recomendadas son:

Eliminar recipientes que acumulen agua.

Mantener los patios limpios.

Revisar periódicamente los alrededores de la vivienda.

Evitar que objetos o recipientes permanezcan expuestos y acumulen agua.

Estas acciones ayudan a reducir los lugares donde el mosquito puede reproducirse y contribuyen a cortar su ciclo de reproducción.

La recomendación principal del Minsa es no automedicarse y buscar atención médica ante la aparición de síntomas compatibles con dengue.

Si aparecen signos de alarma, como dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, mareos o desmayos, presión arterial baja o sangrado de mucosas, la atención debe ser inmediata.