UDELAS supera las 8,500 atenciones de salud a través del CIAES

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) informó que el Centro Interdisciplinario de Atención e Investigación en Educación Salud brindó 8,524 atenciones entre enero y lo que va de 2026, superando las 7,895 registradas durante el mismo periodo de 2025.

Según la universidad, este incremento refleja el crecimiento sostenido de la demanda de los servicios de salud y el fortalecimiento de la atención integral que ofrece la institución, especialmente en comunidades de difícil acceso.

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Fisioterapia, terapia ocupacional y medicina lideran la demanda

Del total de atenciones realizadas, 903 correspondieron a pacientes masculinos y 873 a pacientes femeninas en las jornadas desarrolladas en 28 comunidades de difícil acceso. Además, la UDELAS indicó que fisioterapia, terapia ocupacional y medicina se consolidaron como los servicios con mayor demanda.

CIAES fortalece el acceso a servicios especializados

Por su parte, el director del CIAES, Ramiro Campos, señaló que el crecimiento en el número de pacientes atendidos demuestra el impacto positivo del centro en la población.

Destacó que llevar servicios como estimulación temprana, fonoaudiología, optometría, psicología, fisioterapia y terapia ocupacional a comunidades de difícil acceso contribuye a reducir las desigualdades en el acceso a la salud y evita que muchas familias incurran en altos costos para recibir atención especializada.

Servicios que ofrece el CIAES de UDELAS

El CIAES cuenta con una cartera de 11 disciplinas orientadas a la atención integral de la población, entre ellas:

Medicina General.

Odontología.

Laboratorio Clínico.

Estimulación Temprana.

Fonoaudiología.

Fisioterapia.

Terapia Ocupacional.

Psicología.

Psicopedagogía.

Trabajo Social.

Servicios de rehabilitación y desarrollo.

La universidad destacó que este modelo interdisciplinario permite que los pacientes reciban atención médica, terapéutica y acompañamiento especializado, fortaleciendo un sistema de salud más preventivo, equitativo y accesible.