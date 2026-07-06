Panamá Nacionales -  6 de julio de 2026 - 16:08

Así puedes inscribirte a las 10 mil becas de Talent Up Panamá

Ya están abiertas las inscripciones para Talent Up Panamá, un programa que otorgará 10 mil becas gratuitas para capacitar a panameños.

Abren inscripciones para las becas de Talent Up Panamá. 

Abren inscripciones para las becas de Talent Up Panamá. 

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María Hernández
Por María Hernández

Con el objetivo de impulsar el talento digital y preparar a más panameños para los empleos del futuro, ya se encuentran abiertas las inscripciones para Talent Up Panamá, en colaboración con Google una iniciativa que ofrecerá 10 mil becas gratuitas en áreas tecnológicas de alta demanda.

El programa busca fortalecer las habilidades de los participantes en disciplinas como inteligencia artificial, computación en la nube, ciberseguridad, análisis de datos y otras competencias digitales que actualmente son requeridas por empresas nacionales e internacionales.

Puede leer: Presidente Mulino anuncia capacitación gratis a 10 mil panameños en inteligencia artificial

Talent Up Panamá: conoce cómo aplicar a las becas

Las personas interesadas en participar deberán ingresar a la plataforma PanamáConecta - Gobierno Nacional, dirigirse al apartado Talent Up y completar el proceso de inscripción.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos para ampliar las oportunidades de formación tecnológica en el país y conectar a más panameños con las necesidades del mercado laboral global, facilitando el acceso a conocimientos que impulsan el desarrollo profesional y la empleabilidad.

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