Así puedes inscribirte a las 10 mil becas de Talent Up Panamá

Con el objetivo de impulsar el talento digital y preparar a más panameños para los empleos del futuro, ya se encuentran abiertas las inscripciones para Talent Up Panamá, en colaboración con Google una iniciativa que ofrecerá 10 mil becas gratuitas en áreas tecnológicas de alta demanda.

El programa busca fortalecer las habilidades de los participantes en disciplinas como inteligencia artificial, computación en la nube, ciberseguridad, análisis de datos y otras competencias digitales que actualmente son requeridas por empresas nacionales e internacionales.

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Talent Up Panamá: conoce cómo aplicar a las becas

Las personas interesadas en participar deberán ingresar a la plataforma PanamáConecta - Gobierno Nacional, dirigirse al apartado Talent Up y completar el proceso de inscripción.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos para ampliar las oportunidades de formación tecnológica en el país y conectar a más panameños con las necesidades del mercado laboral global, facilitando el acceso a conocimientos que impulsan el desarrollo profesional y la empleabilidad.