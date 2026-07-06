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Mundial 2026 Mundial 2026 -  6 de julio de 2026 - 16:42

España elimina a Portugal y Cristiano Ronaldo se despide del Mundial 2026

Tras este resultado, España, que se mantiene invicta desde la fase de grupos, espera conocer a su rival para los cuartos de final.

 Jugadores de España tras ganar ante Portugal. 

 Jugadores de España tras ganar ante Portugal. 

EFE
Ana Canto
Por Ana Canto

Los últimos partidos de octavos de final del Mundial 2026 despiden a algunos de los equipos más reconocidos del fútbol internacional. Esta vez fue el turno de Portugal, que quedó eliminada ante España por 1-0, lo que posterga una vez más su sueño de ganar su primera Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más laureados de la historia, se despidió del que se perfila como su último mundial, a pesar de que aún se desconoce si continuará en la selección lusa.

De acuerdo con las estadísticas, el equipo español mantuvo el control del juego con un 47 % de posesión del balón y más de 15 remates al arco, hasta que en el minuto 91 (90+1'), Mikel Merino rompió el empate a cero.

Tras este resultado, España, que se mantiene invicta desde la fase de grupos, espera conocer a su rival para los cuartos de final, el cual se definirá en el partido entre Estados Unidos y Bélgica de este martes.

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