España elimina a Portugal y Cristiano Ronaldo se despide del Mundial 2026

Los últimos partidos de octavos de final del Mundial 2026 despiden a algunos de los equipos más reconocidos del fútbol internacional. Esta vez fue el turno de Portugal, que quedó eliminada ante España por 1-0, lo que posterga una vez más su sueño de ganar su primera Copa del Mundo.
De acuerdo con las estadísticas, el equipo español mantuvo el control del juego con un 47 % de posesión del balón y más de 15 remates al arco, hasta que en el minuto 91 (90+1'), Mikel Merino rompió el empate a cero.
Tras este resultado, España, que se mantiene invicta desde la fase de grupos, espera conocer a su rival para los cuartos de final, el cual se definirá en el partido entre Estados Unidos y Bélgica de este martes.