Panamá fortalece su relación con la OCDE tras diálogo ministerial en España.

Panamá culminó su participación en el Diálogo Ministerial del Programa Regional para América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), celebrado en Madrid, España, con lo cual fortaleció sus relaciones con este organismo multilateral.

La asistencia del viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, a este encuentro conmemorativo por el décimo aniversario del programa permitió al país estrechar vínculos con altos representantes de gobiernos y organismos internacionales. Asimismo, reforzó la presencia de Panamá en foros globales donde se impulsan políticas públicas, buenas prácticas y estrategias de desarrollo regional.

"Panamá forma parte del Programa Regional desde su creación y estos 10 años representan una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con una agenda de desarrollo basada en estándares internacionales, el diálogo y la cooperación", destacó el vicecanciller Hoyos.

Como parte de su agenda, el funcionario expuso en sesiones ministeriales y paneles de alto nivel sobre el papel del sector privado en la formalización de las economías, el fortalecimiento del multilateralismo, la relación entre la OCDE y la región, y los desafíos del nuevo contexto geopolítico.

En el marco del encuentro, el viceministro sostuvo reuniones bilaterales con representantes de la OCDE y autoridades de Bélgica, Honduras, Paraguay y Uruguay. Estos acercamientos permitieron ampliar las oportunidades de cooperación en áreas como gobernanza, justicia, formación diplomática, comercio, seguridad, digitalización y desarrollo institucional.

Durante las reuniones con la directora del Centro de Desarrollo de la OCDE, Ragga Árnadóttir, y el director de Relaciones Globales y Cooperación de la organización, Andreas Schaal, se dio seguimiento a los proyectos conjuntos con instituciones panameñas y al Memorando de Entendimiento suscrito recientemente.

El foro, considerado uno de los eventos centrales del aniversario, reunió a viceministros, secretarios generales y altos representantes de Europa, América Latina y el Caribe, tanto de países miembros como no miembros de la organización.