Panamá Nacionales -  2 de julio de 2026 - 15:54

Panamá fortalece su relación con la OCDE tras diálogo ministerial en España

Panamá culminó su participación en el Diálogo Ministerial del Programa Regional para América Latina y el Caribe.

Panamá fortalece su relación con la OCDE tras diálogo ministerial en España.

Panamá fortalece su relación con la OCDE tras diálogo ministerial en España.

Cancillería
Ana Canto
Por Ana Canto

Panamá culminó su participación en el Diálogo Ministerial del Programa Regional para América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), celebrado en Madrid, España, con lo cual fortaleció sus relaciones con este organismo multilateral.

La asistencia del viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, a este encuentro conmemorativo por el décimo aniversario del programa permitió al país estrechar vínculos con altos representantes de gobiernos y organismos internacionales. Asimismo, reforzó la presencia de Panamá en foros globales donde se impulsan políticas públicas, buenas prácticas y estrategias de desarrollo regional.

"Panamá forma parte del Programa Regional desde su creación y estos 10 años representan una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con una agenda de desarrollo basada en estándares internacionales, el diálogo y la cooperación", destacó el vicecanciller Hoyos.

Como parte de su agenda, el funcionario expuso en sesiones ministeriales y paneles de alto nivel sobre el papel del sector privado en la formalización de las economías, el fortalecimiento del multilateralismo, la relación entre la OCDE y la región, y los desafíos del nuevo contexto geopolítico.

En el marco del encuentro, el viceministro sostuvo reuniones bilaterales con representantes de la OCDE y autoridades de Bélgica, Honduras, Paraguay y Uruguay. Estos acercamientos permitieron ampliar las oportunidades de cooperación en áreas como gobernanza, justicia, formación diplomática, comercio, seguridad, digitalización y desarrollo institucional.

Durante las reuniones con la directora del Centro de Desarrollo de la OCDE, Ragga Árnadóttir, y el director de Relaciones Globales y Cooperación de la organización, Andreas Schaal, se dio seguimiento a los proyectos conjuntos con instituciones panameñas y al Memorando de Entendimiento suscrito recientemente.

El foro, considerado uno de los eventos centrales del aniversario, reunió a viceministros, secretarios generales y altos representantes de Europa, América Latina y el Caribe, tanto de países miembros como no miembros de la organización.

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